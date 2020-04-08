早高FENG：苹果将于4月底公布财报/Microsoft 365即将上线

▎苹果将于 4 月 30 日公布今年 Q2 财报





苹果公司今天更新了其投资者关系网页，宣布将于 4 月 30 日（星期四）分享 2020 年第二财季（第一个日历季度）的财报。苹果第二财季的财报重要性尤为重要，因为这将可以让我们更清楚地了解到由于 COVID-19 疫情在全球范围内蔓延，导致产品销量的受影响情况。苹果的季度财报将于太平洋时间 4 月 30 日下午 1:30-4:30 发布，随后将召开电话会议与股东讨论最新的财务报告。





▎三星折叠手机起售价或更低





据外媒报道，三星似乎正在准备另一款的折叠机型-Galaxy Fold 2（暂命名）。据说型号为 SM-F916 的 Galaxy Fold 2 将采用 256GB 内部存储。新手机将有两个型号，另一个是 512GB 存储空间。这一拆分将使三星能够降低 Galaxy Fold 阵容的入门成本。将价格降低一些，无疑将有助于该设备成为主流。





▎Microsoft 365 即将上线





之前微软将办公套装服务 Office 365 更名为 Microsoft 365，近日微软中国今天也发布了这一消息，国内将在 4 月 22 日上线。针对目前的特殊情况，其中的 Teams 远程会议服务将免费半年。微软表示，Microsoft 365 是包含 Windows 10（适用部分版本）、Office 365 及 EMS 企业移动安全套件（适用部分版本）在内的先进生产力云平台和工具。





▎一加 8 支持 30W 无线充





一加 8 系列很快将和大家见面，官方也不断地在社交平台上进行着预热（爆料），昨天晚上该公司创始人刘作虎就向大家透露，一加8将首次支持无线充电。随后一加官微确认了一加 8 系列的无线快充是 30W 的，号称和有线一样快。结合一加其他员工的爆料来看，一加 8 系列手机这次有线、无线的快充功率都是 30W。



