苹果计划推出两款新耳机产品：头戴式对标BOSE 700

Jon Presser再次爆料，这次他曝光了苹果可能在今年晚些时候发布的两款 AirPods 新产品。













苹果研发高端头戴式蓝牙耳机已经至少两年，但因各种原因多次被迫推迟。在周二发布的推文中， Jon 表示，苹果将打算在6月份的 WWDC 大会上推出其头戴式耳机产品，代号 B515，售价可能为349美元，对标BOSE 700产品。如果爆料属实，意味着此耳机将支持「主动降噪」和「Siri语音」等功能。





而他预测，另一款 AirPods 发布时间将于 9 月或 10 月，或将与 iPhone 12 系列联袂发布。该耳机代号 B517，或命名为「AirPods X」，主打运动健身，售价将在 AirPods 2 和 AirPods Pro 之间，为 200 美元左右，外观将与 Beats X 接近。Beats X 为颈挂式蓝牙耳机，并不是真无线设计。但 Jon 表示，这有可能就是之前媒体曝光的 AirPods Pro Lite 产品。









而在补充了这两款产品后，AirPods 产品线如下：





- Apple AirPods 2 – $159





- 带无线充电盒的 Apple AirPods 2 – $199





- Apple AirPods X（暂定名） – $199





- Apple AirPods Pro – $249





- Apple 无线头戴式降噪耳机 – $349







