苹果计划推出两款新耳机产品：头戴式对标BOSE 700

mfflremy 发表于: 04-08 10:04:14
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若苹果推出头戴式耳机，你会剁手吗？

Jon Presser再次爆料，这次他曝光了苹果可能在今年晚些时候发布的两款 AirPods 新产品。


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苹果研发高端头戴式蓝牙耳机已经至少两年，但因各种原因多次被迫推迟。在周二发布的推文中， Jon 表示，苹果将打算在6月份的 WWDC 大会上推出其头戴式耳机产品，代号 B515，售价可能为349美元，对标BOSE 700产品。如果爆料属实，意味着此耳机将支持「主动降噪」和「Siri语音」等功能。


而他预测，另一款 AirPods 发布时间将于 9 月或 10 月，或将与 iPhone 12 系列联袂发布。该耳机代号 B517，或命名为「AirPods X」，主打运动健身，售价将在 AirPods 2 和 AirPods Pro 之间，为 200 美元左右，外观将与 Beats X 接近。Beats X 为颈挂式蓝牙耳机，并不是真无线设计。但 Jon 表示，这有可能就是之前媒体曝光的 AirPods Pro Lite 产品。


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而在补充了这两款产品后，AirPods 产品线如下：


- Apple AirPods 2 – $159


- 带无线充电盒的 Apple AirPods 2 – $199


- Apple AirPods X（暂定名） – $199


- Apple AirPods Pro – $249


-  Apple 无线头戴式降噪耳机 – $349



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moyaxi
沙发

一张图决定了我

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6小时前
来自 iPhone 8 Plus
ZHU爺
板凳

我真的特别奢望苹果能在音质方面有大的突破🙃

6小时前
来自 iPhone 6S
我就是我...
地板
不买，苹果的音质smile。。虽然咱也不懂也不追求高音质，但是苹果和Beats确实不好听，国外的数据评测也是如此。ios自带的EQ更是各种失真。
5小时前
来自 威锋网页版
WeiHo8
4 楼

刚入手APP的表示……无力怼了

4小时前
来自 iPhone SE
chAn_9102
5 楼

Pro的降噪问题都还没解决，搞什么头戴降噪

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
厉害了我的思柔
6 楼

买了大馒头3，苹果的音质不抱有希望

5分钟前
来自 iPhone XR