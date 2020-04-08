从今天开始，用你的 iPhone 和 Apple Watch 代替实体交通卡吧

经过漫长的预告和测试之后，交通联合版的「深圳通」「京津冀互联互通卡」终于在今天正式登陆 Apple Pay 交通卡，也就是说除了北京和上海，从今天开始全国 270 多个地级以上城市也支持使用 iPhone 或 Apple Watch「刷公交/地铁」了。













相比通过 Apple Pay 银行卡搭乘公交和地铁，Apple Pay 交通卡最大的好处是，刷卡前无需唤醒设备或者验证密码，甚至在某些 iPhone 型号（iPhone XR 以上机型）上即使设备已经进入需要充电的状态时，Apple Pay 交通卡仍能够在一段时间内正常使用，这种使用的便捷性以及低门槛是 Apple Pay 银行卡所不能及的。





那么，如何在 iPhone 或者 Apple Pay 上「刷公交/地铁」呢？





首先需要在 iPhone 的钱包 App 中添加交通卡，点击右上角的「+」按键，选择「扫描或添加卡」，在交通卡类型中选择需要添加的城市交通卡，目前有「上海交通卡」「京津冀互联互通卡」「深圳通」（后两种需要将系统升级至 iOS 13.4）三种卡片可供选择。









值得一提的是，如果你是第一次使用 Apple Pay 服务的话，还需要先添加一张银联银行借记卡或者信用卡，因为开通交通卡时需要通过 Apple Pay 上绑定的银行卡或者信用卡进行支付，其中除了「上海交通卡」支持借记卡和信用卡充值以外，其他城市交通卡均只支持借记卡充值。





此外，第一次开通交通卡时需要收取可退手续费，具体不同的交通卡采取的退费措施不一样，以深圳通为例，在开通卡片的 30 天之后，可在「深圳通」App 上申请返还服务费。





提示开通成功之后，如果你的 iPhone 内有多张交通卡，还需要将常用的那张设置为「快捷交通卡」才能在熄屏的状态下使用，具体的设置路径为「设置 > 钱包与 Apple Pay > 选择需要设置的交通卡（如深圳通） > 快捷交通 > 开启」。









使用交通卡乘车的好处还在于可以享受一定的「刷卡优惠」。





以深圳通为例，当公交乘车线路的票价在 3 元以下（含 3 元）时可享受 8 折优惠；当票价在 3 元以上 6 元以下（含 6 元）时享受 7.5 折优惠；当票价在 6 元以上时享受 6.5 折优惠。而乘坐任一地铁线路则享受 9.5 折优惠，此外在刷卡后 90 分钟内，在不同的公交线路间、在公交线路与地铁间、在地铁与公交线路间换乘，在刷卡优惠的基础上，给予 0.4 元/人次的换乘优惠。









但需要注意的是，如果你持交通联合版「深圳通」在深圳以外地区刷卡时，是否享受的优惠以及享受哪种优惠政策是以交易当地的政策为准的，一般来说跨地区刷卡都无法享受乘车优惠。





举个例子，市民 A 持有交通联合版本的「深圳通」，不仅可以在深圳市以优惠价格搭乘地铁公交，也可以在包括北京、天津、石家庄在内的 200 多座城市使用（但是否享受乘车优惠，以当地政策为准）。

除了使用 iPhone 刷公交/地铁，Apple Watch 也能实现这一功能，但两者不能同时使用，也就是说如果你打算在同时在 iPhone 和 Apple Watch 上使用「深圳通」是不行的。将交通卡从 iPhone 转移到 Apple Watch 上的步骤如下：





1. 打开 iPhone 上的 Watch App，然后轻点“我的手表”标签。如果您有多块手表，请选取一块。

2. 轻点「钱包与 Apple Pay」。

3. 向下滚动，找到您要移动至 Apple Watch 的交通卡。然后，轻点卡片旁边的「添加」按钮。

4. 乘车途中无法转移 Apple Pay 交通卡。





编辑于 2020-04-08 10:04:53