报告：疫情期间中国有37%的消费者推迟购买新手机

疫情带来的影响不仅仅是对于商家而言，对于消费者来说同样如此。究竟疫情会对消费者的购买行为产生什么影响呢？或许接下来的这份报告可以告诉你。





Strategy Analytics 的最新研究报告《COVID-19：中国、英国和美国消费者行动，态度和行为变化》显示，几乎每个中国消费者都认为一切会在未来 12 个月内恢复正常。几乎每个受访的中国消费者都认为，一切会在未来 12 个月内恢复正常，其中三分之二的受访者认为在接下来的 3 个月内会快速恢复。





此外，中国约有五分之二的消费者搁置了一些高消费，包括购买汽车、新的智能手机或新的家电，有许多人暂时搁置购买新的电脑，投资股票市场并升级到 5G 移动服务。”





从疫情“对人们消费和投资推迟/取消的影响”统计中可以看出，中国有 37%的消费者推迟/取消购买新手机，37%消费者推迟/取消购买新家电，35%消费者推迟/取消购买新电脑。





我们或多或少都受到了疫情的影响，你是否也因为疫情推迟购买数码产品了？