报告：疫情期间中国有37%的消费者推迟购买新手机

乔纳森森森 发表于: 04-07 22:08:08
来自 威锋网页版
1400
7
只看作者
你是否也因为疫情推迟购买数码产品了？

疫情带来的影响不仅仅是对于商家而言，对于消费者来说同样如此。究竟疫情会对消费者的购买行为产生什么影响呢？或许接下来的这份报告可以告诉你。


Strategy Analytics 的最新研究报告《COVID-19：中国、英国和美国消费者行动，态度和行为变化》显示，几乎每个中国消费者都认为一切会在未来 12 个月内恢复正常。几乎每个受访的中国消费者都认为，一切会在未来 12 个月内恢复正常，其中三分之二的受访者认为在接下来的 3 个月内会快速恢复。

image

此外，中国约有五分之二的消费者搁置了一些高消费，包括购买汽车、新的智能手机或新的家电，有许多人暂时搁置购买新的电脑，投资股票市场并升级到 5G 移动服务。”

image

从疫情“对人们消费和投资推迟/取消的影响”统计中可以看出，中国有 37%的消费者推迟/取消购买新手机，37%消费者推迟/取消购买新家电，35%消费者推迟/取消购买新电脑。


我们或多或少都受到了疫情的影响，你是否也因为疫情推迟购买数码产品了？

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(7)
只看作者
正序查看 倒序查看
小虫天蝎
沙发
正常操作
昨天 22:13
来自 威锋网页版
東東123
板凳

都还没复工，哪来的钱买新手机新汽车

昨天 22:14
来自 iPhone 8
手机锋友f3x9ca6
地板
怎么计算的？
昨天 22:58
来自 威锋网页版
MotorBottle
4 楼

还真是，年前我x面容坏了，修也修不了，本来准备开年换个xr可以双卡，然后快递都停了，现在发现没面容用的也没啥影响（而且还让我发现禁用了faceid以后自动填充密码点一下直接填进去了，原来还非要先刷一下面容......）

2小时前
来自 iPhone X
查看2条回复
蓝衬衫
5 楼
引用 @MotorBottle 的回复

还真是，年前我x面容坏了，修也修不了，本来准备开年换个xr可以双卡，然后快递都停了，现在发现没面容用的也没啥影响（而且还让我发现禁用了faceid以后自动填充密码点一下直接填进去了，原来还非要先刷一下面容......）

面容是安全行的，你这样手机不安全

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
MotorBottle
6 楼
引用 @蓝衬衫 的回复

面容是安全行的，你这样手机不安全

有密码啊....有没有面容密码都是那个密码

2小时前
来自 iPhone X
yinwbo
7 楼

跟我正好相反，越是有疫情我才换了手机

1小时前
来自 iPhone 11 Pro