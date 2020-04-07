微星Creator 17将开售：首款配备mini-LED的笔记本

随着英特尔十代酷睿最新处理器的发布，微星的“世界上首款”配备 mini-LED 屏幕的笔记本电脑也即将开售。





微星的新款 Creator 17 笔记本配备了 17 英寸的 mini-LED 屏幕，分辨率为 4K，峰值亮度超过 1000 尼特。该屏幕还包含了对 DCI-P3 色域和 HDR 的支持。内部，该机器配备了英特尔最新的 Comet Lake H 处理器。除了 HDMI、USB-C、以太网和 SD 卡读卡器端口外，还配备了 USB-A 端口。





mini-LED 技术将屏幕内每一个 LED 的尺寸缩短至不超过 2mm，整体显示效果更加细腻、色彩层次更加丰富、同时拥有更高的对比度。其实在今年1月初的CES期间，微星就展示了这款设备。





据悉，Creator 17 目前已在国外电商上架，起售价 1799 美元，约合人民币 14000 元，并且将于 4 月 15 日正式开售。值得一提的是，据闻苹果接下来的 MacBook Pro 和 iPad 新品也将采用 mini-LED 技术。