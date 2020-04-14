新 iPhone SE 是你的下一部 iPhone 吗？

当大家都以为 2018 年的 iPhone 8 系列是非全面屏 iPhone 的「绝唱」时，最近传得火热的新 iPhone SE 正在逐渐打破这个想法。





和第一代 iPhone SE 不同的是，外界普遍认为苹果将在今年春季（极有可能是四月份）推出的新 iPhone SE，其 ID 设计将与两年前的 iPhone 8 相似，即正面是带有 TouchID 的 4.7 英寸非全面屏幕，背面是单摄和玻璃后盖，辅以金属中框的「三明治结构」，两者在外观上唯一的差异可能是新 iPhone SE 背后的「iPhone」LOGO 会被居中放置，和去年的 iPhone 11 系列保持一致。









虽然还未正式推出，但这部可能连「次旗舰」都称不上的 iPhone 却频繁地登上各大科技网站的头条文章，刷足了存在感。评论区中经常被提起的问题除了「啥时候发布？」「价格多少？」以外，「真的有人买吗？」也是引发讨论的热点之一。





在回答这个问题之前，我们先来分析一下新 iPhone SE 的「产品力」。





除了上面提到的类似 iPhone 8 的外形设计，新 iPhone SE 内部将采用的 A13 仿生芯片和 3GB RAM 可能会是更大的看点，毕竟决定手机性能的芯片是实实在在影响手机日常体验的关键，因为大部人都要在手机上打字、刷微博、刷朋友圈，但长焦镜头、超广角镜头等摄影技术的存在与否却不是那么重要。





「换汤不换药」的做法曾经是 Mac 产品线的固定戏码，但近些年来越来越频繁地出现在了非 Mac 产品线上。去年三月份的第三代 iPad Air 和第五代 iPad mini 就是这种策略的受益者之一，在「加量不加价」的刺激下，销量跟着水涨船高。





新 iPhone SE 大概率也将采用「加量不加价」的策略，事实上外界传闻这款设备将以 399 美元（3000 元价位）起售价发售，对比苹果官网目前售价为 449 美元（3500 元价位）的 iPhone 8，新 iPhone SE 是不是就显得「更香」了。





这样一款 3000 元价位的非全面屏 iPhone 或许将成为吸引 iPhone 6 系列「钉子户」更新换代的最佳选择。





作为 iPhone 历史上最畅销的型号，四年前的 iPhone 6 系列在推出的十个月之后就创下了 9000 万台的销量成绩，为苹果带来了巨大的用户基数，这其中可能有部分用户被 iPhone X 开始的全面屏系列吸引，掏出了钱包进行升级，剩下的 iPhone 6「钉子户」往往会价格更加敏感，价格和性能的平衡可能是阻碍他们升级到全面屏 iPhone 的因素。这时售价 3000 元左右，采用 A13 芯片的新 iPhone SE 或许就是他们理想中的升级，毕竟采用 A8、A9 芯片的 iPhone 6 系列早已达到了性能极限，卡顿、存储空间不足等日积月累的毛病已经严重影响了手机的正常使用。









此外，新 iPhone SE 将支持 iOS 13 以及即将推出的 iOS 14 或许也是吸引钉子户在 5G iPhone 成熟之前的替代选择。





最后，小屏手机在如今动辄 5 英寸的手机市场中，仍然是一部分群体「最后的倔强」。IDC 曾经发布的手机市场发展报告显示，直到 2021 年屏幕尺寸在 5 英寸以下的智能手机仍将保持 10% 左右的出货量，调研公司 Forrester Research 的技术专家也表示他们的调查研究显示大约有 15% 的用户想要一款屏幕尺寸不超过 5 英寸的「小屏手机」。





也有一部分群体对于 TouchID 的 iPhone 情有独钟，全面屏 iPhone 的手势操作可能并不适合所有人。我去年将 iPhone XS 过渡给父母用时，就曾经在教他们使用全面手势时碰了不少壁，相比之下带有 Home 键的 iPhone 就显得简单直观很多。









总而言之，新 iPhone SE 的到来只是时间问题，如果真的打入了 3000 元的价位，这部设备到底香不香值得期待。







