“iPhone 12”外形不变：但“刘海”有望收窄

乔纳森森森 发表于: 04-07 15:32:24
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“刘海”收窄，也算是用户希望听到的一个好消息。

Jon Prosser 再次爆料，不过这次曝光的消息是关于今年下半年推出的“iPhone 12”。

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他今天再次和大家分享了新的消息：iPhone 12 的原型设计“即将完成”，首个 CAD 渲染图有望在近期泄漏。


这位爆料者虽然没有很长时间的苹果消息爆料史，但最近几个月关于苹果方面的爆料还是颇为准确。根据他曝光的图片，今年的“iPhone 12”将会有四款机型，内部代号分别为 D52G、D53G、D53P 和 D54P 四款，正式名称包括 5.4 英寸和 6.1 英寸的“iPhone 12”，以及 6.1 英寸的“iPhone 12 Pro”和 6.7 英寸的“iPhone 12 Pro Max”，这也和之前的爆料吻合。其中前两者采用前后玻璃+铝合金中框的材质，而后两者采用前后玻璃+不锈钢中框材质。


值得一提的是，今年的“iPhone 12”虽然外观不会有太大变化，但“刘海”有望收窄，均采用 A14 处理器，且支持 5G 网络。


一度有消息称今年下半年的 5G iPhone 会推迟发布，不过纷纷有供应商现身反驳，按照目前的情况，如果一切正常的话，“iPhone 12”还是有望按时发布的。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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鑫动加速
沙发

我不太相信会有两款6.1的😂

昨天 15:37
来自 iPhone X
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Allen7035
板凳
先把信号解决了比什么多强smile
昨天 15:37
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jacksen
地板

我觉得要不就想办法彻底取消刘海，要不就继续这样，窄一点也就状态栏能多显示一点点东西，但是却不如现在这个刘海感觉比例正合适了。还有就是边框可以在收窄一些了。3年前的全面屏设计现在看边框其实还有进一步缩窄的空间。增加屏占比，而不是一味的把屏幕做大。其实X的手感和大小对于男生来说是完美尺寸了。

昨天 15:38
来自 iPhone X
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华铭Sean
4 楼

现在12不应该已经在生产过程中了吗？

昨天 15:39
来自 iPhone 11 Pro Max
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小食拼盘
5 楼

xr打算多用两年

昨天 15:40
来自 iPhone XR
JyeLou
6 楼

还是刘海就没意思了

昨天 15:40
来自 iPhone 7
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qquserregf74l
7 楼
信号好就买，哪怕不支持5G也无所谓。
昨天 15:47
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LiftingTurn
8 楼
第一代5G观望中
昨天 15:47
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St.Jimmy
9 楼

iPhoneX一直用到无刘海换机，有刘海就算了。

昨天 15:57
来自 iPhone X
青给猫儿
10 楼
如果只是5G改变了其他没怎么变 不知道香不香。。。
昨天 16:05
来自 威锋网页版
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