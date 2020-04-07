“iPhone 12”外形不变：但“刘海”有望收窄

Jon Prosser 再次爆料，不过这次曝光的消息是关于今年下半年推出的“iPhone 12”。





他今天再次和大家分享了新的消息：iPhone 12 的原型设计“即将完成”，首个 CAD 渲染图有望在近期泄漏。





这位爆料者虽然没有很长时间的苹果消息爆料史，但最近几个月关于苹果方面的爆料还是颇为准确。根据他曝光的图片，今年的“iPhone 12”将会有四款机型，内部代号分别为 D52G、D53G、D53P 和 D54P 四款，正式名称包括 5.4 英寸和 6.1 英寸的“iPhone 12”，以及 6.1 英寸的“iPhone 12 Pro”和 6.7 英寸的“iPhone 12 Pro Max”，这也和之前的爆料吻合。其中前两者采用前后玻璃+铝合金中框的材质，而后两者采用前后玻璃+不锈钢中框材质。





值得一提的是，今年的“iPhone 12”虽然外观不会有太大变化，但“刘海”有望收窄，均采用 A14 处理器，且支持 5G 网络。





一度有消息称今年下半年的 5G iPhone 会推迟发布，不过纷纷有供应商现身反驳，按照目前的情况，如果一切正常的话，“iPhone 12”还是有望按时发布的。