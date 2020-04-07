OPPO Ace系列正式独立

今天 OPPO 在微博正式宣布，Ace 将会正式成为 OPPO 的一个产品系列。





沈义人表示，Ace 系列的诞生是 OPPO 对超级玩家热爱的终极回应，Ace 团队会将最新鲜出炉的技术、最有意思的设计以及最好玩的体验第一时间呈现给大家，希望即将到来的 Ace 系列新品能达到超级玩家的“一键三连”，我们会尽最大努力将大家的灵感、热爱倾注到这个系列中。





《致 Ace 玩家》的公开信中表示，去年 10 月份 OPPO 第一代超级玩家手机 Reno Ace 一经发布便迅速引爆了市场的关注与认可，收获了一群超级玩家的认可。在 Reno Ace 诞生至今的 180 天里，Ace 团队与玩家们从线上到线下，从产品功能到热爱精神，一起共创打磨，让 Ace 产品的使用体验不断精进。





OPPO Ace2 将是 Ace 系列独立后的首款产品，新品将延续超级玩家的热爱精神。在未来，OPPO 会继续与玩家一起，由热爱出发，将最新鲜出炉的技术，最有意思的设计，最好玩的体验，第一时间呈现给用户。





Ace 系列新成员 Ace2 将于 4 月 13 日发布。