三星屏幕专利生效中，为何安卓屏幕水平一言难尽？

手机买来就是用。显微镜看屏幕；极端角度看色偏；疯狂追求高分辨率，或许方向错了？





4月初，华为P40/P40 Pro系列发布。作为一年一度的国产旗舰，总免不了引起市场关注。而华为手机采用的屏幕，总是舆论的中心。





在2019年以前，业界主流旗舰手机品牌，仅有2位担当得起“全面旗舰”的名号。他们分别是苹果与三星。这两家手机厂商“吞下”了供应链绝大部分顶尖屏幕产能，旗下产品的实际表现也是在互相刷新着移动设备屏幕所能达到的最高纪录。





根据国际数据公司（IDC）公布的2019年全球前五大智能手机厂商报告显示，三星夺得冠军，华为超越苹果拿到了第二名，苹果位列第三，已经初步形成了三足鼎立的局面。在2020年的今天，手机市场已经形成了“头部厂商角逐白热化，小厂商夹缝求生”的局面。





虽然华为在2019年的总量超过了苹果，但是苹果在高端产品的地位是无法撼动的。iPhone XR销量高达4630w台，位列全球单款产品销量冠军，发布不足一年的iPhone11位列第二，共售3730w台。iPhone旗舰系列，11 Pro/11 Pro Max分别是1550w与1760w。而华为却无单品上场。

Display屏幕排行榜单位列榜首的iPhone 11 Pro系列，总销量3310w。根据三星官方数据显示，三星S10系列全球销量1600w，由于统计方式不同，假设其销售1000w。苹果与三星（手机）吃下了三星Display将近4310w的顶级屏幕产量。





截至2020年1月，华为Mate20/Mate20 Pro系列销量1600w，华为P30/P30 Pro系列销量2000w，Mate30/Mate 30 Pro系列销量1200w。均采用了三星与LG、BOE三家供应商的搭配，并且都没有采用业界最新技术。（2K分辨率、90Hz、120Hz）同时Mate20 Pro引发了“绿屏门”、P30 Pro引发了“周冬雨排列”热议。为何华为要花大价钱去购买“更差”的屏幕，是研发部门吃了回扣吗？显然不是。





虽然三星Display在2019年AMOLED屏幕（11Pro/S10系列采用）出货量高达4亿片，但是苹果所采用成本超过120美金的顶级屏幕及顶级曲面屏产能却远不足满足头部厂家的需求。





长得很像周冬雨的“小黄鸭”，BOE的RGB-delta排列又长得像小黄鸭，所以RGB-delta排列＝周冬雨排列。至于为什么京东方（BOE）要采用频频翻车的周冬雨排列，又要说到三星的专利了。

最新的黑鲨手机3 Pro，破天荒的采用了BOE的钻石排列OLED屏。同期上市的P40 Pro，却采用了低人一等的周冬雨排列。由于黑鲨是某米旗下品牌，而某米最新手机K30 Pro的微距功能非常强大，强大到可以拍清楚屏幕排列，于是就出现了下面的一幕。





某些不清楚动机的爱好者，手持K30 Pro手机，一窝蜂涌进华为专卖店，用超级微距拍摄屏幕排列，再上网大肆鼓吹用了钻石排列的BOE屏幕，网络造谣“三星钻石排列专利过期”。最新消息显示，此举导致京东方被三星法务上门联系，要求停止生产侵权产品。





也不知道这些“爱好者”，到底是哪家的粉丝呢？

网络跟风不如动动手指追溯真相，上图为2020年4月7日查询的，由三星中国申请的“电子发光二极管屏幕排列技术”专利，有效期20年，预计在2033年失效。





安卓手机品牌众多，价位从百元一直覆盖到万元，质量自然参差不齐。有多少钱，办多少事，iPhone从来不追求华丽的表面参数，却总能拿出最完美的用户体验。为了达到顶尖水准，敢拿出120美金定制一块完美屏幕的魄力不是人人都有。价格的确“不美丽”，但是你不能否认它物有所值。





混用屏幕不可取，需要明确告知消费者。狂热信仰不可取，说到底也只是普通消费者，为何要掏钱自发当水军？饭圈文化不可取，明确认识品牌之间所具有的实力差距然后去承认它，至于厂商战略，那真的不是我们普通消费者要操心的事情。





“一枝独放不是春，百花齐放春满园”，小编码字的iPad Air3屏幕供应商来自BOE，也并未感觉不妥。给科技以时间，一切都会好起来的。



