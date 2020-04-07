iOS 14主屏幕小部件如果这样你喜欢吗？

上周末外媒报道称，苹果正在 iOS 14 中“首次在 iPhone 和 iPad 主屏幕上开发真正的小部件”。现在国外网友 Parker Ortolani 带来了相关的新概念设计，就让我们一起看看吧。





Parker 的概念描绘了一个“ SpringKit”框架，供开发人员在为 iPhone 主屏幕创建小部件时使用。在这种情况下，开发人员可以为其应用选择三种不同类型的主屏幕视图：





·经典的静态图标

·可以显示数据或按钮的新实时图标

·完整尺寸的小部件





例如，内置的天气应用可以提供一个实时图标，该图标比显示室外温度和天气状况的普通应用图标稍大。健身记录应用还可以提供全尺寸的小部件，显示当天的运动圆环。





此外，Parker 的 SpringKit 构想还允许第三方开发人员利用主屏幕小部件。例如，诸如 Overcast 之类的应用可以在主屏幕上添加播放菜单小部件，从而使查找和播放媒体库中最新的播客更加容易。





正如我们上周末指出的那样，iOS 14 中的这些小部件与 iPadOS 13 中当前固定的小部件将有很大不同。关键是，iOS 14 小部件可以在主屏幕上自由移动，就像应用图标一样。这样的 iOS 14，你期待吗？