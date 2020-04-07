苹果供应恐受影响，三星已关闭1/4生产线

受到近期疫情影响，电子消费市场需求大幅度萎缩，第二季度呈现持续下降的趋势，制造业也面临停工停产的风险。









以三星为首的韩国手机产品供应商，旗下相机CMOS、屏幕、储存器等业务在全球供应链中都占据了重要的地位。随着疫情在全球范围内的扩散，韩国手机制造商面临着前所未有的挑战。三星在韩国境内设立的龟尾工厂是三星电子在韩国境内的重要生产基地，此前出现了多例员工感染案例。截止至3月底，已经三度封锁楼层与停产。













为了保证旗下产品的正常供应，上月已经将主要产能转移到了三星越南生产基地与印度工厂。 三星电子龟尾工厂主要负责S20系列的旗舰产品及柔性折叠屏的生产，年产量达2000w台，同时也是三星电子重要的5G研发基地。









目前三星已经关闭全球1/4生产线，印度工厂也在停产名单之中。









除了iPhone屏幕第一供应商三星以外，LG电子的子公司LG Innotek龟尾生产基地也在4月1日发现首位感染者，该公司目前已进行了全面检查。该公司长期为iPhone生产摄像头模块，是iPhone11系列后置摄像头的主要供应商，正计划为下一代iPhone生产具备3D功能的ToF模块，因此也引发了业界对于iPhone供应的担忧。









iPad Pro 2020的后置激光雷达大概率来自索尼（SONY）、意法半导体（ST）、LG Innotek









除了手机行业外，来自任天堂的SWTICH供应也大受影响。由于SWITCH大部分零件来自中国，主要在越南组装，早在2月17日外媒就预测，由于生产减缓，库存已经售罄，美国和欧洲市场将会在4月开始断货。









目前除了国行（腾讯合作版），包括Lite内的SWTICH产品价格大幅度上涨。SWITCH续航版突破3500大关，暴力涨价1000元。“动物之森”限定版，价格已经突破6K。SWITCH配件健身环，现价1500元。可以宣布，SWITCH与网课期间的iPad携手登上“2020最保值电子产品”NO.1，19年入手的小伙伴，出售二手或许还能倒赚几百。