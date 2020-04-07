13英寸MBP或5月升级：屏幕变为14英寸

爆料大神 Jon Prosser 今天表示，苹果将于 5 月发布一款代号为 J223 的新款 13 英寸 MacBook Pro。





分析师曾表示，苹果计划在 2020 年第二季度发布带有剪刀式键盘的新型‌ MacBook Pro 和 MacBook Air。正如预测的那样，苹果上个月推出了带有新型键盘的新 MacBook Air，而 16 英寸的 MacBook Pro 几个月前刚发布，不太可能更新，因此仅留下了 13 英寸的 MacBook Pro 存在更新可能。





正如 Prosser 指出的那样，苹果可能会为其较小尺寸的“MacBook Pro”产品推出新尺寸，预计会将屏幕升级成 14 英寸。如果新的 14 英寸型号出现，可能会替代 13 英寸的 MacBook Pro，后者也将停产。





当前的 13 英寸 MacBook Pro 仍使用蝶式键盘，长时间使用后可能会出现粘滞或无响应等问题，这促使苹果在 2018 年在全球范围内启动了免费维修计划。苹果通过恢复为剪刀式机制解决了该问题，搭配 16 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air 上的新型妙控键盘。





除了键盘外，新的 13 英寸 MacBook Pro 有望升级成英特尔第十代 Ice Lake 芯片。



