13英寸MBP或5月升级：屏幕变为14英寸

乔纳森森森 发表于: 04-07 11:09:11
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其它升级还包括键盘和处理器。

爆料大神 Jon Prosser 今天表示，苹果将于 5 月发布一款代号为 J223 的新款 13 英寸 MacBook Pro。

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分析师曾表示，苹果计划在 2020 年第二季度发布带有剪刀式键盘的新型‌ MacBook Pro 和 MacBook Air。正如预测的那样，苹果上个月推出了带有新型键盘的新 MacBook Air，而 16 英寸的 MacBook Pro 几个月前刚发布，不太可能更新，因此仅留下了 13 英寸的 MacBook Pro 存在更新可能。


正如 Prosser 指出的那样，苹果可能会为其较小尺寸的“MacBook Pro”产品推出新尺寸，预计会将屏幕升级成 14 英寸。如果新的 14 英寸型号出现，可能会替代 13 英寸的 MacBook Pro，后者也将停产。


当前的 13 英寸 MacBook Pro 仍使用蝶式键盘，长时间使用后可能会出现粘滞或无响应等问题，这促使苹果在 2018 年在全球范围内启动了免费维修计划。苹果通过恢复为剪刀式机制解决了该问题，搭配 16 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air 上的新型妙控键盘。


除了键盘外，新的 13 英寸 MacBook Pro 有望升级成英特尔第十代 Ice Lake 芯片。


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GUCCI_ZSJ
沙发

钱准备好了的，举手

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
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GUCCI_ZSJ
板凳
引用 @GUCCI_ZSJ 的回复

钱准备好了的，举手

就等上市

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
薛之谦1
地板

这个👆🏻可以的

4小时前
来自 iPhone XR
很养眼的丑男
4 楼

11000起？

4小时前
来自 iPhone XR
hello_mrz
5 楼
跟air比区别在于屏幕大了点，厚了点？
4小时前
来自 威锋网页版
汪汪王
6 楼

取消触控条，实在鸡肋还容易坏

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
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JinchangHuang
7 楼

16寸不更新10代U和Wi-Fi6吗？不更新就有点让人失望了……

3小时前
来自 iPhone XS Max
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littiletree
8 楼
引用 @JinchangHuang 的回复

16寸不更新10代U和Wi-Fi6吗？不更新就有点让人失望了……

16寸先把卡顿和拖影解决了吧

3小时前
来自 iPhone XS Max
neverhurtyouYY
9 楼
引用 @JinchangHuang 的回复

16寸不更新10代U和Wi-Fi6吗？不更新就有点让人失望了……

先让牙膏厂给十代发了再说吧

3小时前
来自 iPhone X
墨色曼珠沙华
10 楼

不准备再买新的笔记本了，ipad pro已经足够强大，在外ipad，回家台式机，笔记本可以身成功退，从我的生活中消失了

3小时前
来自 iPhone XS Max
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