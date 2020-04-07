用户报告macOS 10.15.4容易系统崩溃

在更新到几周前发布的 macOS Catalina 10.15.4 之后，有一定数量的 Mac 用户偶尔会遇到系统崩溃。





据用户指出，当尝试进行大文件传输时，崩溃问题似乎最为突出。在一个论坛帖子中，SoftRAID 将这个问题描述为一个bug，并表示它正在与苹果工程师合作开发 macOS 10.15.5 的修复程序或解决方法。





SoftRAID 表示，问题已扩展到苹果格式化的磁盘。根据在苹果支持社区论坛，Reddit 和 Twitter 上分享的评论，似乎还发现了其它问题，macOS 10.15.4 的其他用户在将 Mac 从睡眠中唤醒后出现了崩溃，受影响的系统遭受内核影响，重新启动才能解决。





还有用户表示，在更新到 macOS 10.15.4 之后，如果 Mac 处于睡眠状态，则用户还可能会不断切换和断开连接的硬盘驱动器，这可能会导致驱动器损坏。





目前不少用户已联系苹果，估计很快会就这些问题进行一次更新修复。