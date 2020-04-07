用户报告macOS 10.15.4容易系统崩溃

乔纳森森森 发表于: 04-07 10:29:56
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睡眠状态唤醒，经常无法输入密码，我是遇到了。

在更新到几周前发布的 macOS Catalina 10.15.4 之后，有一定数量的 Mac 用户偶尔会遇到系统崩溃。

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据用户指出，当尝试进行大文件传输时，崩溃问题似乎最为突出。在一个论坛帖子中，SoftRAID 将这个问题描述为一个bug，并表示它正在与苹果工程师合作开发 macOS 10.15.5 的修复程序或解决方法。


SoftRAID 表示，问题已扩展到苹果格式化的磁盘。根据在苹果支持社区论坛，Reddit 和 Twitter 上分享的评论，似乎还发现了其它问题，macOS 10.15.4 的其他用户在将 Mac 从睡眠中唤醒后出现了崩溃，受影响的系统遭受内核影响，重新启动才能解决。


还有用户表示，在更新到 macOS 10.15.4 之后，如果 Mac 处于睡眠状态，则用户还可能会不断切换和断开连接的硬盘驱动器，这可能会导致驱动器损坏。


目前不少用户已联系苹果，估计很快会就这些问题进行一次更新修复。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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手机锋友59xry3e
沙发
很好哦
5小时前
来自 威锋网页版
不知道说什么
板凳

没出现过！

5小时前
来自 iPhone X
墨色曼珠沙华
地板

我的U盘在更新系统后就几乎无法使用，读取和写入都慢得像死机一样

5小时前
来自 iPhone XS Max
cybersun
4 楼
还没碰上，希望赶紧改好
5小时前
来自 威锋网页版
试探你的温柔
5 楼

我没有，我说什么了

5小时前
来自 iPhone 7 Plus
Deiligy
6 楼

唤醒时还有一瞬间白苹果画面

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
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eageryes
7 楼
引用 @Deiligy 的回复

唤醒时还有一瞬间白苹果画面

这个在进入10.15后就有了，过一阵子就消失了，但时不时出现...太粗糙了...
5小时前
来自 威锋网页版
未本末
8 楼
之前安装过steam，打开一次死机一次不晓得什么鬼
5小时前
来自 威锋网页版
CVlsc
9 楼
啥啥啥，我觉得我唤醒的时候还有白苹果出现个1秒不到，真是吓死我了，macOS是在干嘛？想死啊！库克你给我滚出来！
5小时前
来自 威锋网页版
kratos456
10 楼

西事没有

5小时前
来自 iPhone X
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