早高FENG：乐高马力欧8月1日发售/华为全新平板将登场

▎三星预估第一季度利润高于市场预期





韩国三星电子公司表示，由于芯片业务稳定的销售业绩，第一季度运营利润较上年同期增长 3%，这个增长幅度略高于分析师的预测。三星电子公司预计，截至 3 月份的 2020 年的第一季度，其运营利润为 6.4 万亿韩元（约合 52.3 亿美元），而一年前同期为 6.2 万亿韩元。智能手机和数据中心使用的内存芯片业务，是三星电子公司的主要盈利来源。





▎乐高超级马力欧 8 月 1 日发售





乐高和马力欧的联名产品此前已经公布了外观以及基本玩法，今天官方宣布，“乐高超级马力欧”将于 8 月 1 日 在欧美发售，其中基础版本售价 59.99 美元，此外还有售价 29.99 美元和 99.99 美元的扩展套装。该产品为乐高和《超级马力欧》联动的新玩具，里面的“马力欧”可以和场景互动，收集金币或者闯关，玩家也可以搭建自己的关卡。





▎华为全新平板即将登场





据博主@数码闲聊站爆料，华为全新平板即将登场。之前型号为 BAH3-W09 的华为平板电脑通过了 3C 认证，支持 18W 快充。从规格来看，该平板电脑定位中端，可能是 M6 青春版。配置方面，这款华为平板可能搭载麒麟 810 芯片，GPU 则为麒麟 810 搭载的 Mali-G52 定制 GPU，这款产品可能最快会在本月和大家见面。





▎爱彼迎获 10 亿美元投资





民宿平台爱彼迎（Airbnb）近日发布声明称，私募股权投资公司银湖（Silver Lake）和 Sixth Street Partners 将以债券加股权的形式对该公司投资 10 亿美元，这将为爱彼迎正在进行中的长期投资工作提供支持。爱彼迎并未披露这个融资回合的交易条款和最新估值，但据两位熟知内情的消息人士透露，该公司已于 3 月初将内部估值从 2017 年筹资时的 310 亿美元下调到了 260 亿美元。



