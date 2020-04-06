针对Exynos和骁龙芯片的差别：三星这样回应

熟悉三星的朋友都知道，三星 Galaxy S 手机在不同地区会采用不同芯片的策略，虽然已经执行这一策略多年，但每年因性能差异而引起的争议从来都没有消停过，包括今年的 Galaxy S20。





三星周五在 SamMobile 发表的一份声明中表示：“ Galaxy S20 是一款经过重新设计的智能手机，它可以改变您体验世界的方式，并且视地区而定，Galaxy S20 将随 Exynos 990 或骁龙 865 一起提供。Exynos 和骁龙处理器都经过相同且严格的实际测试方案，以便在智能手机的整个生命周期中提供一致的最佳性能。”





欧洲的一些三星粉丝对此并不买账，那是因为他们不认为 Exynos 990 与骁龙 865 的性能匹配。有人注意到 Exynos 990 有控制 GPU 的习惯，这在玩游戏时会对帧率产生负面影响，例如可能会导致动画看起来不稳定。





此外，骁龙 865 移动平台使用 ARM 的 Cortex-A77 CPU 内核，与使用旧版 Cortex-A76 CPU 内核的 Exynos 990 芯片组相比，它具有 20％的性能优势。而高通公司的Adreno 650 GPU 也优于 Exynos 990 所使用的 ARM Mali G77 GPU。





另外，为了让三星停售搭载 Exynos 芯片的旗舰手机，已经有用户在网站上进行请愿，目前已筹集了 34222 个签名，而目标是 35000 个。



