针对Exynos和骁龙芯片的差别：三星这样回应

乔纳森森森 发表于: 04-06 11:21:44
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每年因性能差异而引起的争议从来都没有消停过。

熟悉三星的朋友都知道，三星 Galaxy S 手机在不同地区会采用不同芯片的策略，虽然已经执行这一策略多年，但每年因性能差异而引起的争议从来都没有消停过，包括今年的 Galaxy S20。

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三星周五在 SamMobile 发表的一份声明中表示：“ Galaxy S20 是一款经过重新设计的智能手机，它可以改变您体验世界的方式，并且视地区而定，Galaxy S20 将随 Exynos 990 或骁龙 865 一起提供。Exynos 和骁龙处理器都经过相同且严格的实际测试方案，以便在智能手机的整个生命周期中提供一致的最佳性能。”


欧洲的一些三星粉丝对此并不买账，那是因为他们不认为 Exynos 990 与骁龙 865 的性能匹配。有人注意到 Exynos 990 有控制 GPU 的习惯，这在玩游戏时会对帧率产生负面影响，例如可能会导致动画看起来不稳定。


此外，骁龙 865 移动平台使用 ARM 的 Cortex-A77 CPU 内核，与使用旧版 Cortex-A76 CPU 内核的 Exynos 990 芯片组相比，它具有 20％的性能优势。而高通公司的Adreno 650 GPU 也优于 Exynos 990 所使用的 ARM Mali G77 GPU。


另外，为了让三星停售搭载 Exynos 芯片的旗舰手机，已经有用户在网站上进行请愿，目前已筹集了 34222 个签名，而目标是 35000 个。


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ZHU爺
沙发

以前7420那会儿以买猎户座为荣

现在 💩

8小时前
来自 iPhone 6S
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Smobird
板凳

我还是比较支持三星继续自研的，市场不能一家独大，不然吃亏的依然是消费者。

7小时前
来自 iPhone 11
WOG企鹅_l4_AK
地板
引用 @ZHU爺 的回复

以前7420那会儿以买猎户座为荣

现在 💩

五六年前吧过时了现在还是苹果和骁龙芯片更好😹

7小时前
来自 iPhone 7
小虫天蝎
4 楼
三星自研还是可以的
7小时前
来自 威锋网页版
贵之翔
5 楼

三星的猎户座cpu还是不错的

7小时前
来自 iPhone 6S Plus
叫我柑仔
6 楼

归根到底还是自己的猎户座不够争气，但是鼓励三星继续更新研发，不能只有一家独大

6小时前
来自 iPhone 6S
dsqszy
7 楼

之前猎户座还是很好的，近几年不知道怎么了，架构跟不上，其他性能也落后，期待可以与高通抗衡的芯片啊。

5小时前
来自 iPhone 8 Plus
lkybarry
8 楼
一群跪舔的，喊着给三星加油，什么市场不能一家独大，到了华为这一群人留言喊着赶紧倒，什么🐶逼玩意.混蛋玩意
4小时前
来自 威锋网页版
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WDC2019
9 楼
引用 @lkybarry 的回复
一群跪舔的，喊着给三星加油，什么市场不能一家独大，到了华为这一群人留言喊着赶紧倒，什么🐶逼玩意.混蛋玩意

因为三星的东西他们不用，华为的用。

4小时前
来自 iPhone 8
Batman2018
10 楼
引用 @lkybarry 的回复
一群跪舔的，喊着给三星加油，什么市场不能一家独大，到了华为这一群人留言喊着赶紧倒，什么🐶逼玩意.混蛋玩意

👍

2小时前
来自 iPhone X
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