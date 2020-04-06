iOS设备3月性能榜单：新iPad Pro无悬念登顶

3 月中旬苹果发布了新一代的 iPad Pro，随着这款新品搭载的 A12Z 芯片的到来，最强大 iOS 芯片的名号也顺势易主。





近日安兔兔公布了 3 月 iOS 设备的性能榜单，正如所预料的一样，新晋的 A12Z 登顶榜单。本次榜单数据均基于 iOS 版安兔兔 V8 统计，数据收集时间为 2020 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，榜单中出现的成绩为平均跑分，并非最高跑分，这样更具代表性。





从榜单来看，新款 12.9 英寸 iPad Pro 无悬念登顶，而排在第二的是上一代的 12.9 英寸 iPad Pro（大储存版本有优势），第三位同样是新款的 iPad Pro，为 11 英寸版本。前五位中有 4 款为 iPad Pro 机型，排在第五位的则是目前 iPhone 的最强代表，iPhone 11 Pro Max。





据苹果官网的规格列表显示，A12Z 只是比 A12X 多开启了一个 GPU 内核，两者的性能差异并不是十分大。