iOS设备3月性能榜单：新iPad Pro无悬念登顶

乔纳森森森 发表于: 04-06 10:30:59
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A12Z是目前最强大的iOS芯片。

3 月中旬苹果发布了新一代的 iPad Pro，随着这款新品搭载的 A12Z 芯片的到来，最强大 iOS 芯片的名号也顺势易主。


近日安兔兔公布了 3 月 iOS 设备的性能榜单，正如所预料的一样，新晋的 A12Z 登顶榜单。本次榜单数据均基于 iOS 版安兔兔 V8 统计，数据收集时间为 2020 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，榜单中出现的成绩为平均跑分，并非最高跑分，这样更具代表性。

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从榜单来看，新款 12.9 英寸 iPad Pro 无悬念登顶，而排在第二的是上一代的 12.9 英寸 iPad Pro（大储存版本有优势），第三位同样是新款的 iPad Pro，为 11 英寸版本。前五位中有 4 款为 iPad Pro 机型，排在第五位的则是目前 iPhone 的最强代表，iPhone 11 Pro Max。


据苹果官网的规格列表显示，A12Z 只是比 A12X 多开启了一个 GPU 内核，两者的性能差异并不是十分大。

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CHiLiam_周
沙发

2018ipad pro11寸还是很牛逼的！

9小时前
来自 iPhone 8
曲先生
板凳

牙膏大厂

8小时前
来自 iPhone 11 Pro
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Zhangzw97
地板
引用 @曲先生 的回复

牙膏大厂

因为别家一个能打的都没有，独孤求败

8小时前
来自 iPhone XS
ipingguo
4 楼

脱销了

7小时前
来自 iPhone 8
KevinkeoWF
5 楼

期待年底的A14X！

7小时前
来自 iPhone XR
查看3条回复
nanoxx
6 楼
引用 @KevinkeoWF 的回复

期待年底的A14X！

上面都说了，牙膏大厂，你觉得可能么？哈哈哈

7小时前
来自 iPhone XS Max
witch0214
7 楼
引用 @KevinkeoWF 的回复

期待年底的A14X！

明年年底还差不多 今年没了

5小时前
来自 iPhone XR
艾乐直
8 楼

iPhone 11系列内存确认是4G了吗？我记得才发售那段时间不是都在说只有3G吗

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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艾乐直
9 楼
引用 @艾乐直 的回复

iPhone 11系列内存确认是4G了吗？我记得才发售那段时间不是都在说只有3G吗

还是说我记错了？当时是4和6之争？

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
手机锋友de2hjch
10 楼
貌似A12和A13相差不大……
4小时前
来自 威锋网页版
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