爆料图显示“iPhone 12 Pro“配备LiDAR扫描仪

乔纳森森森 发表于: 04-06 09:52:01
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新iPhone的相机组合可能会变成这样了。

这个周末在 Twitter 上的一条推文展示了疑似今年的新款“iPhone 12 Pro”，可以从图上看到背面有经过改进的摄像头组合。就像 2020 款 iPad Pro 一样，首次在背面显示了新的 LiDAR 扫描仪。

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曝光图片的最初来源是 Concepts iPhone，后者表示他们从 iOS 14 中获得了这张图片。在图中，我们可以清楚地看到“iPhone 12 Pro”又或者是“iPhone 12 Pro Max”的相机组合，包括广角，超广角和长焦镜头，以及 2020 款 iPad Pro的 LiDAR 扫描仪。


许多报道表明，今年的“iPhone 12”旗舰产品将在背面配备新的深度传感器。此图使您可以更清楚地了解到苹果将会如何重新布置相机的组合，以适应新的 LiDAR 扫描仪。例如，闪光灯似乎可以移到阵列的中间以腾出空间。


人们普遍预计苹果将在秋季推出新的“iPhone 12”系列新机，尽管一些报道表明，由于 COVID-19 造成的经济不确定性，新机发布可能会推迟。在 iPhone 上，LiDAR 扫描仪可能会提供与 iPad Pro 中类似的功能，包括改进后的增强现实功能。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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cnSAGA
沙发
ar推广
9小时前
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冥界之王哈迪斯
板凳
没钱解千愁
9小时前
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RyIn1980
地板

听说小米堆一亿像素了

9小时前
来自 iPhone 6S
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青给猫儿
4 楼
如果真的出四个摄像头 感觉比3个看着舒服点 （强迫症）
9小时前
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陆海空大元帅
5 楼

看来真这样，11改卖了

9小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
ufoyibong
6 楼
引用 @冥界之王哈迪斯 的回复
没钱解千愁

哈哈哈哈。。。竟无言以对

9小时前
来自 iPhone 8 Plus
手机锋友l8tr25q
7 楼

这些人是怎么获得ios 14代码的？？

9小时前
来自 iPhone X
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xoandong
8 楼
摄像肯定提升1600 加个激光，a14处理器，其他家iOS14新功能。差不多了
8小时前
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月野兔美少男
9 楼

万年1200w？？？？

8小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
higo0807
10 楼

能否出个五倍变焦，特么希望

8小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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