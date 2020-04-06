爆料图显示“iPhone 12 Pro“配备LiDAR扫描仪

这个周末在 Twitter 上的一条推文展示了疑似今年的新款“iPhone 12 Pro”，可以从图上看到背面有经过改进的摄像头组合。就像 2020 款 iPad Pro 一样，首次在背面显示了新的 LiDAR 扫描仪。





曝光图片的最初来源是 Concepts iPhone，后者表示他们从 iOS 14 中获得了这张图片。在图中，我们可以清楚地看到“iPhone 12 Pro”又或者是“iPhone 12 Pro Max”的相机组合，包括广角，超广角和长焦镜头，以及 2020 款 iPad Pro的 LiDAR 扫描仪。





许多报道表明，今年的“iPhone 12”旗舰产品将在背面配备新的深度传感器。此图使您可以更清楚地了解到苹果将会如何重新布置相机的组合，以适应新的 LiDAR 扫描仪。例如，闪光灯似乎可以移到阵列的中间以腾出空间。





人们普遍预计苹果将在秋季推出新的“iPhone 12”系列新机，尽管一些报道表明，由于 COVID-19 造成的经济不确定性，新机发布可能会推迟。在 iPhone 上，LiDAR 扫描仪可能会提供与 iPad Pro 中类似的功能，包括改进后的增强现实功能。