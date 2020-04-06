早高FENG：LG下月发5G新机/诺基亚去年裁员近5000人

▎LG 下月发布 5G 新手机





外媒报道，LG 将会在 5 月份推出新的 5G 手机，不过值得注意的是，这款手机将采用新的品牌名称，而不是过去的 G 系列来命名。LG预计，这款新手机将使用高通的骁龙 765 或 765G 处理器（支持 5G 网络），以及一个支持双屏的配件。据悉这款手机的价格更便宜，但具有高端功能，如更大的屏幕、更大的电池容量，以及比之前的 G 系列手机更好的摄像头。





▎国行 MateBook X Pro 2020 款将发布





昨天华为终端官方微博放出了 MateBook X Pro 2020 款预热视频，这款产品将于 4 月 8 日举办的华为国内发布会上发布。这款笔记本延续了四边超窄边框和 91%屏占比，升级了第十代智能英特尔酷睿 i7，性能更加强大。这次在配色上除了深空灰，皓月银和樱粉金，此次还提供了全新的翡冷翠配色。此前，华为 MateBook X Pro 2020 款已在海外发布。





▎万维网之父感染新冠后已经恢复健康





有互联网之父之称的 Vint Cerf 通过 Twitter 表示，他以及其妻子被确认不再感染 COVID-19 新冠病毒。Vint Cerf 是在 3 月 30 日宣布他的 COVID-19 测试结果为阳性，许多人对他恢复健康的消息表达了祝贺。Vint Cerf 是 “互联网之父”、图灵奖获得者。上世纪 70 年代，他与 Robert Kahn 一道领导 TCP/IP 协议的研发小组，为阿帕网成功开发了主机协议，使 ARPANET 成为第一个大规模的数据包网络，它也是互联网的前身。





▎诺基亚去年裁员近 5000 人





曾创下众多辉煌的芬兰设备制造商诺基亚近年的日子不太好过，在 5G 产品开发不顺后，据外媒报道诺基亚去年进行了大规模的裁员，在最近提交给美国证券交易委员会的文件中，根据今年的平均数字，2019 年约有 4800 个工作岗位消失，占总数的近 5%。在一些市场，裁员是残酷的：十分之一的工作岗位在北美，在中国约有 9%的裁员。



