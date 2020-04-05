SpaceX发布载人龙飞船载人照片

据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 发布了其载人龙飞船的首批内部照片。SpaceX 首次载人飞行将搭载 4 名宇航员，最快将于 5 月中下旬发射，所有宇航员都将乘坐由猎鹰 9 火箭推进的“龙”式太空舱前往国际空间站。

从照片上看，此次动用了两名宇航员进行测试，飞船乘坐区域空间较为狭小，宇航员与控制电脑基本是脸贴脸，操作区域至少有 3 块屏幕，还有一个便签固定在屏幕顶部，方便宇航员手写记录信息。

值得一提的是，宇航员的大腿上出现了 iPad，它被绑带固定在宇航服上，也是飞船内唯一出现的消费类科技产品。鲍勃·本肯（Bob Behnken）和道格·赫尔利（Doug Hurley）将为载人龙飞船的历史性首飞提供支持，他们为此吸引了无数关注。SpaceX在 2019 年 3 月 Demo-1 轨道发射首次亮相时提供了载人龙飞船的内部视图，但当时航天器上没有载人。

更重要的是，这将是美国自 2011 年取消 NASA 航天飞机项目以来首次在本土发射宇航员。自那以来，美国始终依赖于俄罗斯联盟号飞船接送其宇航员，总共进行了 34 次任务，而且其很可能以每个逾 8500 万美元的价格购买少量额外的座位。









编辑于 2020-04-05 19:59:48