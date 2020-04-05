瑞幸董事长及官方就造假事件发布道歉声明

沸沸扬扬的瑞幸造假事件今天有了新的进展，董事长陆正耀以及瑞幸官方进行了回应。

陆正耀在朋友圈发声：





感谢很多朋友的关心问候。出事以来，我非常羞愧、痛心。瑞幸创业初衷是想做一杯好咖啡，服务千万用户。但是造假事件出来后，让太多人失望、受伤!包括一直信任我们的投资人、合作伙伴，喜爱我们的消费者，还有兢兢业业的瑞幸员工和他们背后的家人。





我个人非常自责。无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任。同时，全国数千家门店，数万名员工还在正常运转。这种特殊时期，我需要给一线员工们打气，他们都是勤勤恳恳服务客户的好员工，是无辜的。我说“元气满满”，是要给小伙伴们打气。这个时期，我们更要稳定住运营，持续服务客户。





过去两年公司跑的太快，引发很多问题，现在狠狠的（地）摔了一跤，我作为董事长难辞其咎!借朋友圈向所有人诚挚道歉 — 对不起大家!





我接受一切质疑和批评，并会尽全力挽回损失！





瑞幸官方也发布道歉声明：

声明称，涉事高管及员工已被停职调查，公司将保持正常经营，并在第一时间向公众披露调查结果。





声明还称，对于此次涉嫌财务造假事件，及其所造成的极恶劣影响，瑞幸咖啡向社会公众致以最诚挚的道歉。





对于此次道歉，作为吃瓜群众的小编表示：我的券还能正常用吧？