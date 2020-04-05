瑞幸董事长及官方就造假事件发布道歉声明

乔纳森森森 发表于: 04-05 18:25:30
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我只想问：我的券还能用吧？

沸沸扬扬的瑞幸造假事件今天有了新的进展，董事长陆正耀以及瑞幸官方进行了回应。

image陆正耀在朋友圈发声：


感谢很多朋友的关心问候。出事以来，我非常羞愧、痛心。瑞幸创业初衷是想做一杯好咖啡，服务千万用户。但是造假事件出来后，让太多人失望、受伤!包括一直信任我们的投资人、合作伙伴，喜爱我们的消费者，还有兢兢业业的瑞幸员工和他们背后的家人。


我个人非常自责。无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任。同时，全国数千家门店，数万名员工还在正常运转。这种特殊时期，我需要给一线员工们打气，他们都是勤勤恳恳服务客户的好员工，是无辜的。我说“元气满满”，是要给小伙伴们打气。这个时期，我们更要稳定住运营，持续服务客户。


过去两年公司跑的太快，引发很多问题，现在狠狠的（地）摔了一跤，我作为董事长难辞其咎!借朋友圈向所有人诚挚道歉 — 对不起大家!


我接受一切质疑和批评，并会尽全力挽回损失！


瑞幸官方也发布道歉声明：

image声明称，涉事高管及员工已被停职调查，公司将保持正常经营，并在第一时间向公众披露调查结果。


声明还称，对于此次涉嫌财务造假事件，及其所造成的极恶劣影响，瑞幸咖啡向社会公众致以最诚挚的道歉。


对于此次道歉，作为吃瓜群众的小编表示：我的券还能正常用吧？

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青yu
沙发

昨天一个奶茶 今天一个咖啡 这还是个手机论坛吗？还是说 咖啡跟苹果更配？？

4小时前
来自 iPhone 8
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手机锋友479qayk
板凳
引用 @青yu 的回复

昨天一个奶茶 今天一个咖啡 这还是个手机论坛吗？还是说 咖啡跟苹果更配？？

也不可能去创造苹果的新闻吧？！

4小时前
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zikiapple
地板

先有华为坑消费者，后有瑞幸咖啡造假，一天天撒谎撂屁儿的。你就记住了，在国内这种大环境下，就得往死里骗。

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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kiyo
4 楼

刑事责任跑的掉么

4小时前
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fly787
5 楼
引用 @zikiapple 的回复

先有华为坑消费者，后有瑞幸咖啡造假，一天天撒谎撂屁儿的。你就记住了，在国内这种大环境下，就得往死里骗。

你坑我我坑你最后还是坑了自己

4小时前
来自 iPhone XS
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快使用双截棍
6 楼
中国为何没有百年企业？没有享誉全球的企业品牌？都是这样死掉的，我们中国人，真的不行吗，太难了
4小时前
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190770077
7 楼
三6奶丫奶粉那个记者后来死了？
3小时前
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abura
8 楼
陆正耀道歉??? 呵呵! 不就是你自己指示造假的吗? 最该被刑事调查就是你陆正耀!
3小时前
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达康丶书记
9 楼
明显就是一个割韭菜的局，一开始就是。
3小时前
来自 威锋网页版
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happy_7788
10 楼
在美国罚到你破产，在国内啥事没有，这就是区别
3小时前
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