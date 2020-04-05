下一代三星Galaxy Buds曝光：形似豌豆

三星 Galaxy Buds+ 耳机几个月前才作为第一代的更新版本到来，不过这家韩国巨头似乎已经在努力研究可能在未来几个月内上市的第三代产品了。

WinFuture 称三星正在开发内部代号为“ Bean”的全新 Galaxy Buds，将会砍掉耳道段，从而让耳机直接嵌入到耳洞内。





我们现在看到的效果图均基于用于制造新耳机的“实际 3D 设计数据”。三星目前正处于工程验证测试阶段，并且设计在发布之前可能仍会有所更改。新的Galaxy Buds与目前发售的 Galaxy Buds 不同，因为它们会更加贴合你的耳朵。

它还选择了用塑料雕刻而成的耳道通用设计来代替可互换的尖端（耳机塞），这一决定可能会在顾客中引起争议。在苹果的 AirPods 和华为的 FreeBuds 3 上也看到了类似的设计，但并不是每个人都喜欢这种设计。

该决定的另一个缺点是噪声隔离的形式，橡胶头可提供更紧密的耳道密封，因此可以轻松阻挡外界噪音，但是这种设计可能很难达到相同的目的。当然，三星可以尝试通过结合软件和麦克风收集的数据来解决此问题。

全新的 Galaxy Buds 长约 2.8 厘米，型号为 SM-R180。三星似乎除了两个扬声器外，还设计了总共包括三个用于视频通话和降噪的麦克风。





这些扬声器中的一个与外部声道配对，并用作低音炮以产生低音调的音频频率，这种音频通常被称为低音。主动降噪正成为真正的无线耳机市场中越来越流行的功能，人们普遍期望三星将其引入 Galaxy Buds+，但最终未实现。三星高管表示，该功能正在评估中，需要在适当的时间推出。





目前，诸如电池容量之类的其它细节仍然是个谜，这是因为三星尚未完成对该产品的测试。WinFuture 表示，下一代三星 Galaxy Buds 将在未来几个月内推出，但目前尚无具体时间表。