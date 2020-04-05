传苹果正在收购AR/VR公司NextVR

苹果对增强现实（AR）和未来的 AR 头戴设备计划雄心勃勃已不是什么秘密，苹果实际上正在通过 ARKit 公开为其未来的头戴设备构建平台。据外媒了解到，有个新消息指出苹果正在收购总部位于加利福尼亚的虚拟现实公司 NextVR。

NextVR 位于加利福尼亚的奥兰治县，拥有将虚拟现实与体育和娱乐相结合的十年经验。该公司目前提供可使用 PlayStation、Oculus、HTC、Microsoft、Lenovo 等头戴设备的 VR 体验。





然而，锦上添花的可能不仅是虚拟现实方面的专业知识，因为 NextVR 还拥有可扩展视频流的专利技术。NextVR 使用这项技术来支持音乐视频和体育赛事到 VR 头戴设备的高质量视频流。NextVR 总共拥有 40 多项技术专利。





该公司未能在 2019 年初获得 C 轮融资，但当时裁员 40％。随着增强现实技术的兴起，NextVR 对虚拟现实的关注被视为是一种风险。





NextVR 与 NBA，Fox Sports，Wimbledon 以及其它现场音乐和体育赛事合作伙伴建立了合作关系。





预计此次收购的价值约为 1 亿美元，值得一提的是该公司今年成立了一家空壳公司，据信这是苹果正在为此招聘开发该产品的工程师。尽管收购尚未完成，但两家公司已开始通知需要从圣地亚哥地区迁至库比蒂诺地区的员工。



