iOS 14墙纸设置界面曝光：由图片集划分

外媒上个月报道指出，苹果正在基于 iOS 14 的早期版本，为 iOS 重新设计墙纸设置界面，该界面包括按类别进行划分的图片。经常分享一些苹果内部产品图片的 Twitter 用户 DongleBookPro 今天发布了屏幕截图，当中显示了 iOS 14 中新的墙纸设置。

这些屏幕截图证实了之前在 iOS 14 代码中找到的内容，默认壁纸由图片集划分。其中包括“经典条纹”，“地球和月亮”和“花朵”，以提供更好的划分。用户不必将所有墙纸放在一起，而是可以滚动浏览每个集合，以更轻松地找到特定的壁纸。





屏幕截图还显示了一个新的“主屏幕外观”选项，该选项类似于 Apple Watch 应用的表盘设置。启用此功能后，用户可以选择定义仅在主屏幕上使用的智能动态壁纸。 这些动态壁纸包括单色，基于当前壁纸的模糊版本和深色版本。





9to5Mac 在 iOS 14 代码上发现了另一项内部称为“鳄梨”的新功能的证据，该功能与 Springboard 桌面相关， 控制主屏幕。





可以说苹果正在努力在 iPhone 和 iPad 主屏幕上首次提供真正的小部件。就像任何应用图标一样，iOS 14 上的新窗口小部件可以代替 iPadOS 13 上的固定窗口小部件来进行移动。不过该功能仍在试验中，最后可能会被苹果放弃。考虑到这一点，用户可以为锁定屏幕设置背景图片，并在主屏幕上设置平面或模糊版本，这是有道理的，因为它现在可以具有多个小部件，并且细节可能会融合在常规照片上。





这样的 iOS 14，你期待吗？