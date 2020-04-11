奶茶也打价格战，“喜小茶饮料厂”正式上线









近两年中式茶饮势头“一时无两”，喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等品牌迅速占领一、二线市场。以Coco、蜜雪冰城为代表的品牌，不仅一线城市布局完善，对于下沉市场的把控也十分到位。









上班犯困来一杯，朋友聚会来一杯，在家煲剧也来一杯。中式茶饮到底有多吸引？













新鲜上线的“喜小茶”价位在8-16元间









喜茶价格普遍在20元以上









首家“喜小茶”在深圳福田华强广场正式开业。主要有“奶茶”、“果茶”、“咖啡”、“冰淇淋”四大分类，品牌风格、产品设置都与喜茶做了充分的区分。对比起动辄30元一杯的饮品，均价10元左右的饮品明显拥有更多的受众，也更容易让大家接受。









主品牌深耕一二线城市，通过推出子品牌尝试“杀进”下沉市场。能够给喜茶带来更多的尝试机会。价格砍掉一半的喜小茶，是否能够保持一贯的优良品质还需要持续观察。









不知道喜茶”Lite“这个灵感，是不是来自于手机市场呢？













编辑于 2020-04-04 23:20:36