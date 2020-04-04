微软展示Surface Duo双屏协同功能

说起微软的手机你的印象可能还停留在不太成功的 Windows Phone，不过现在微软准备卷土重来了。





据外媒报道，微软重返手机市场的首款作品 Surface Duo 已经准备就绪，但是受疫情影响，上市时间可能会推迟，预计下半年亮相。





从名字可以看出这是一款双屏产品，Surface Duo 配置了 5.6 英寸屏幕，每个屏幕的分辨率为 1350 x 1800。展开两个屏幕时，会变成一块 8.3 英寸的屏幕，中间带有铰链。 根据微软先前申请的专利以及授予的一些专利显示，微软创建了一个铰链系统，该铰链系统使设备可以了解两块屏幕的位置，并相应地调整 UI。





最新的 Microsoft Dev Blog 向 Android 开发人员介绍了将在 Duo 上使用的双屏布局。 最值得注意的是该图显示了如何在各种模式下配置示例应用。如你所见，某些模式具有单屏布局，而其它模式则显示上述的双屏布局。





去年 10 月向公众简要介绍时，Surface Duo 搭载的是骁龙 855 移动平台。不过未知的是，该设备的量产版本是否将搭载高通 2020 年的旗舰芯片骁龙 865 平台？ Duo 会配备 AMOLED 还是 LCD？包括电池容量和价格方面，我们都还没了解到相关的信息。