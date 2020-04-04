新款iPad Pro具备硬件级麦克风断开功能

乔纳森森森 发表于: 04-04 10:33:28
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这一功能主要用于防监听。

据外媒报道，苹果在 2020 新款 iPad Pro 中增加了防监听功能，可确保在将保护套连接到 iPad 并处于闭合时将麦克风进行硬件级禁用。

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这一安全功能于 2018 年首次在使用 T2 安全芯片的 MacBook 机型中推出，其中包括硬件级的麦克风断开功能，该功能可在关闭笔记本计算机机盖时禁用麦克风。


正如外媒所发现的那样，苹果的 Platform Security 文档的更新版本清楚地表明，在使用符合MFI标准的保护壳时，所有 2020 款 ‌iPad Pro 型号也都可以使用防监听功能（无法将麦克风音频数据提供给任何软件）。


苹果上个月更新了 11 英寸和 12.9 英寸的 ‌iPad Pro 机型，配备了更快的 A12Z 仿生芯片，新的摄像头以及 LiDAR 深度扫描仪，以改善增强现实体验。


对于某些 2018 年款 iPad Pro 用户来说，这些更新相对来说不算什么，但是苹果文档中概述的新安全功能可能足以吸引更具隐私意识的用户。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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冥界之王哈迪斯
沙发
没钱
4小时前
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sisemao
板凳

这可不是所有用户期望的。协议打钩不好吗

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
SweetThings_
地板

那岂不是 不能Hi～Siri了

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
jacksen
4 楼

淘宝pdd整天偷听谈话，然后给你推荐东西呢

3小时前
来自 iPhone X
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ghqq
5 楼

对了，大家觉得科技Tiger这个工公耗怎么样，靠谱吗？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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jamesbondat
6 楼
电池不可拆卸不就是从你开始的吗
2小时前
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菜头哥哥
7 楼
引用 @jacksen 的回复

淘宝pdd整天偷听谈话，然后给你推荐东西呢

我也感觉，经常讲完电话或者语音问朋友什么东西，马上打开淘宝或者网易就有推荐
1小时前
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秀得头皮发麻
8 楼
引用 @ghqq 的回复

对了，大家觉得科技Tiger这个工公耗怎么样，靠谱吗？

工尼玛工
1小时前
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九尾狐的yi巴
9 楼
现在都不靠话筒监听了，有危险，APP都靠加速度传感器头偷听啦🤓
1小时前
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暴打你狗头
10 楼

啥玩意？

59分钟前
来自 iPhone 11