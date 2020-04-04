新款iPad Pro具备硬件级麦克风断开功能

据外媒报道，苹果在 2020 新款 iPad Pro 中增加了防监听功能，可确保在将保护套连接到 iPad 并处于闭合时将麦克风进行硬件级禁用。





这一安全功能于 2018 年首次在使用 T2 安全芯片的 MacBook 机型中推出，其中包括硬件级的麦克风断开功能，该功能可在关闭笔记本计算机机盖时禁用麦克风。





正如外媒所发现的那样，苹果的 Platform Security 文档的更新版本清楚地表明，在使用符合MFI标准的保护壳时，所有 2020 款 ‌iPad Pro 型号也都可以使用防监听功能（无法将麦克风音频数据提供给任何软件）。





苹果上个月更新了 11 英寸和 12.9 英寸的 ‌iPad Pro 机型，配备了更快的 A12Z 仿生芯片，新的摄像头以及 LiDAR 深度扫描仪，以改善增强现实体验。





对于某些 2018 年款 iPad Pro 用户来说，这些更新相对来说不算什么，但是苹果文档中概述的新安全功能可能足以吸引更具隐私意识的用户。