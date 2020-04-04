2019年全球在线音乐流媒体市场：Apple Music第二

根据 Counterpoint Research 今天分享的最新数据，2019 年全球在线音乐流媒体订阅量同比增长 32％，订阅数量达到 3.58 亿。





Spotify 是市场的领导者，总市场份额为 31％，在付费订阅中所占份额为 35％，而 Apple Music 在行业中排名第二，行业总收入中所占份额为 24％，在付费订阅中所占份额为 19％。与此同时，‌Apple Music‌ 的订阅人数预计同比增长 36％。





亚马逊音乐，YouTube 音乐和腾讯音乐均落后于 Apple Music 和 Spotify。流媒体音乐总收入的 80％以上来自付费订阅，而其余部分则来自广告以及与品牌和电信公司的合作伙伴关系。





Counterpoint Research 认为，到 2020 年底，在线流音乐订阅将同比增长 25％以上，超过 4.5 亿订阅量。





苹果上一次和公众分享 Apple Music 的订阅数量还是在 2019 年 6 月，当时宣布该服务已达到 6000 万的付费用户。这个数字现在可能会高很多，但是苹果到 2020 年为止仍未官方公布详细的数字。