苹果又收购了一家公司 旨在提高Siri能力

乔纳森森森 发表于: 04-04 09:06:44
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该公司致力于改善应用中的数字助理。

在苹果本周出人意料地收购了广受欢迎的天气应用 Dark Sky 之后，外媒获悉，本周苹果还收购了另一家名为 Voysis 的公司。这是一家人工智能创业公司，可以帮助苹果提高 Siri 理解自然语言的能力。

image外媒指出，爱尔兰公司 Voysis 一直在致力于改善应用中的数字助理，以了解更多高级指令：


总部位于爱尔兰都柏林的 Voysis 致力于改善在线购物应用中的数字助理，因此该软件可以更准确地响应用户的语音命令。已删除的公司网页显示，该技术可以通过处理购物短语（例如“我需要一台新的 LED 电视”和“我的预算是 1000 美元”）来缩小产品搜索结果的范围。Voysis 向其他公司提供了此AI，以将其整合到自己的应用和语音助手中。


Google Assistant 在自然语言理解和处理方面有着明显的领先优势，而收购 Voysis 可能是苹果希望提升 Siri 硬实力的一种方式。苹果向彭博社给出了有关收购的标准声明，称其“不时购买较小规模的科技公司，我们通常不讨论我们的目的或计划。”

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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天太热剪个头
沙发

沙发

56分钟前
来自 iPhone 6S Plus
neverlucky
板凳

要是能把科大讯飞收购了就好了

50分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
qquserbs128ta
地板

最后一句😂😂😂确实有钱，现金储备4000亿美元确实强😂

23分钟前
来自 iPhone XR
lchj2tesla
4 楼

别再人工智障了。也应该学习安卓机要本土化了，而且现有的Siri接入速度太慢了

12分钟前
来自 iPhone 11 Pro