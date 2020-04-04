苹果又收购了一家公司 旨在提高Siri能力

在苹果本周出人意料地收购了广受欢迎的天气应用 Dark Sky 之后，外媒获悉，本周苹果还收购了另一家名为 Voysis 的公司。这是一家人工智能创业公司，可以帮助苹果提高 Siri 理解自然语言的能力。

外媒指出，爱尔兰公司 Voysis 一直在致力于改善应用中的数字助理，以了解更多高级指令：





总部位于爱尔兰都柏林的 Voysis 致力于改善在线购物应用中的数字助理，因此该软件可以更准确地响应用户的语音命令。已删除的公司网页显示，该技术可以通过处理购物短语（例如“我需要一台新的 LED 电视”和“我的预算是 1000 美元”）来缩小产品搜索结果的范围。Voysis 向其他公司提供了此AI，以将其整合到自己的应用和语音助手中。





Google Assistant 在自然语言理解和处理方面有着明显的领先优势，而收购 Voysis 可能是苹果希望提升 Siri 硬实力的一种方式。苹果向彭博社给出了有关收购的标准声明，称其“不时购买较小规模的科技公司，我们通常不讨论我们的目的或计划。”