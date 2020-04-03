大神《我的世界》神还原《清明上河图》

乔纳森森森 发表于: 04-03 20:30:54
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高级玩家，我不是。

《我的世界》想必大家都不陌生，初级玩家会当它是一个简单的建筑类游戏，而高级玩家则往往会复刻现实世界上的一些场景，又或者偶尔会向经典致敬。

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作为中国十大传世名画之一，《清明上河图》凭借其无与伦比的艺术价值与艺术价值惊艳了一代又一代的国人。近期，开发者团队“国家建筑师 Cthuwork”便成功将《清明上河图》中的场景还原至《我的世界》之中。

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国建 Cthuwork 是一支是汇聚了许多建筑热爱者的开发者团队，团队成员虽然来自五湖四海，却拥有着相互契合的游戏理念，希望通过共同的努力让冒险家们接触到更加灿烂辉煌的建筑艺术。不仅如此，无论是中式皇宫还是西式教堂，都是他们喜爱和擅长的建筑风格。《微缩清代北京城》、《北京承天门 600 周年》、《巴黎圣礼拜堂》等众多知名建筑作品均出自于国建 Cthuwork 之手。此次国建 Cthuwork 团队复原《清明上河图》，秉持着在《我的世界》中弘扬中国传统文化与古建的建造理念，希望所有冒险家都能感受到国风建筑的独特魅力。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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hl20060219
沙发
我想看金陵十三钗
昨天 20:32
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青给猫儿
板凳
哇偶 这是把儿童游戏制作成大人世界了吗😹 好高大上
昨天 20:37
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喜娃
地板

致敬

昨天 20:57
来自 iPhone XS
cybersun
4 楼
真有时间啊
昨天 21:18
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BYFANS
5 楼

牛🍺

昨天 21:18
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jackwoo
6 楼
引用 @hl20060219 的回复
我想看金陵十三钗
你说的那不是建筑，那是一部小说
昨天 21:27
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ZHU爺
7 楼

手机版自从被网易代理了之后就没玩过了🤦🏻

昨天 21:30
来自 iPhone 6S
顾小磊呀
8 楼
引用 @青给猫儿 的回复
哇偶 这是把儿童游戏制作成大人世界了吗😹 好高大上

你全家都是儿童

昨天 22:34
来自 iPhone XS Max
诗意栖居
9 楼

不错不错！

昨天 23:02
来自 iPhone 11 Pro Max
Two灬How
10 楼

🐂🍺

昨天 23:11
来自 iPhone X
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