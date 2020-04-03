大神《我的世界》神还原《清明上河图》

《我的世界》想必大家都不陌生，初级玩家会当它是一个简单的建筑类游戏，而高级玩家则往往会复刻现实世界上的一些场景，又或者偶尔会向经典致敬。





作为中国十大传世名画之一，《清明上河图》凭借其无与伦比的艺术价值与艺术价值惊艳了一代又一代的国人。近期，开发者团队“国家建筑师 Cthuwork”便成功将《清明上河图》中的场景还原至《我的世界》之中。





国建 Cthuwork 是一支是汇聚了许多建筑热爱者的开发者团队，团队成员虽然来自五湖四海，却拥有着相互契合的游戏理念，希望通过共同的努力让冒险家们接触到更加灿烂辉煌的建筑艺术。不仅如此，无论是中式皇宫还是西式教堂，都是他们喜爱和擅长的建筑风格。《微缩清代北京城》、《北京承天门 600 周年》、《巴黎圣礼拜堂》等众多知名建筑作品均出自于国建 Cthuwork 之手。此次国建 Cthuwork 团队复原《清明上河图》，秉持着在《我的世界》中弘扬中国传统文化与古建的建造理念，希望所有冒险家都能感受到国风建筑的独特魅力。