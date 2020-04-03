三星在韩国发布骁龙版S20让团队沮丧

三星 Galaxy S 系列的一个独色是根据地区不同，这些手机搭载的SoC也不同。 通常，美国和中国的用户可以体验到高通最新的骁龙芯片，而世界其它地区的用户则使用三星的顶级 Exynos 芯片。





然而，今年三星的做法有所不同。该公司决定在韩国地区也发布骁龙版本的 Galaxy S20 系列。 虽然这对韩国消费者来说可能是个好消息，但它却使三星内部团队感到沮丧。





该报道称，三星高管决定让搭载骁龙芯片的 Galaxy S20 手机在韩国发售，这让三星的芯片部门感到“羞辱”和沮丧。团队甚至试图说服老板，但最终没有成功。根据该报道指出，作出此决定是因为 Exynos 990 未能达到上级对产品的性能预期。





现在，Galaxy S20 手机已经问世了一段时间，这种推理似乎非常合乎逻辑。多项跑分测试表明，Exynos 芯片在性能和电池续航方面确实落后于骁龙 865。





近日甚至有三星用户已经开始写请愿书，要求三星停止销售带有 Exynos 芯片的旗舰手机。不过坦白说，一般的请愿书并不会有什么效果。



