三星在韩国发布骁龙版S20让团队沮丧

乔纳森森森 发表于: 04-03 20:28:12
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额，这就尴尬了。

三星 Galaxy S 系列的一个独色是根据地区不同，这些手机搭载的SoC也不同。 通常，美国和中国的用户可以体验到高通最新的骁龙芯片，而世界其它地区的用户则使用三星的顶级 Exynos 芯片。

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然而，今年三星的做法有所不同。该公司决定在韩国地区也发布骁龙版本的 Galaxy S20 系列。 虽然这对韩国消费者来说可能是个好消息，但它却使三星内部团队感到沮丧。


该报道称，三星高管决定让搭载骁龙芯片的 Galaxy S20 手机在韩国发售，这让三星的芯片部门感到“羞辱”和沮丧。团队甚至试图说服老板，但最终没有成功。根据该报道指出，作出此决定是因为 Exynos 990 未能达到上级对产品的性能预期。


现在，Galaxy S20 手机已经问世了一段时间，这种推理似乎非常合乎逻辑。多项跑分测试表明，Exynos 芯片在性能和电池续航方面确实落后于骁龙 865。


近日甚至有三星用户已经开始写请愿书，要求三星停止销售带有 Exynos 芯片的旗舰手机。不过坦白说，一般的请愿书并不会有什么效果。


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祖安贝多芬
沙发
三星基带绕不过高通，猎户座性能落后，自研意义不大了。芯片这东西太烧钱了。
昨天 20:33
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Patrick_Wu_
板凳

韩国人这么爱大韩，居然还瞧不上自己国家的芯片，全部开除国籍🤓🤓🤓🐒🐒🐒

昨天 21:31
来自 iPhone 11
xoandong
地板
三星除了屏幕最牛，其余还得提升很大。
4小时前
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查看2条回复
walkman40
4 楼
引用 @xoandong 的回复
三星除了屏幕最牛，其余还得提升很大。
内存也牛逼的
3小时前
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梓做多情
5 楼
引用 @xoandong 的回复
三星除了屏幕最牛，其余还得提升很大。

内存了解下。全球顶级半导体闪存公司前三有两家是韩国的

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
中国有为
6 楼
瞧不起自研芯片？开出国籍
1小时前
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