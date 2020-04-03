你关心的新 iPhone SE 的靠谱信息都在这里了





越来越多证据表明，一款 4.7 英寸的新 iPhone 即将在这个四月推出。在苹果正式推出这款设备之前，我们总结了目前一些靠谱的传闻，如果你对小屏 iPhone 情有独钟的话，先通过这篇文章来给这款设备定下一个心理预期也未尝不可。









命名





在去年产业分析师的一份报告中，这款 4.7 英寸的新 iPhone 被冠以「iPhone SE2」的名称，之后也有传闻表示 iPhone 9 也可能是这款设备的命名，但在苹果美国官网上销售的一款第三方保护膜却透露不一样的结果。









在苹果美国官网的页面中，这款由 Belkin 推出的「InvisiGlass Ultra」显示其适用于 iPhone SE/8/7，但第一代 iPhone SE 搭载的是 4 英寸屏幕，所以这里的 iPhone SE 显然不是指第一代，再结合 4.7 英寸的新 iPhone 将采用类似于 iPhone 8 设计的传闻，所以这款设备可能被直接命名为「iPhone SE」的可能性较高。





而为了和第一代做出区分，苹果很可能会采用和 iPad Pro 命名一样的规则，加入「2020」的后缀或者「新」的前缀。





配置





新 iPhone SE 的配置已经不是秘密，它的定位将接近 2018 年的 iPhone 8，4.7 英寸非全面屏+玻璃后盖+金属中框的设计也可被视为 iPhone 8 的「翻版」。





但不同的是新 iPhone SE 将搭载 A13 仿生芯片，内存也将从 iPhone 8 的 2GB 升级到 3GB，同时存储空间预计将有 64/128/256GB 三档，机身配色方面，金色将缺席，预计只有传统的深空灰、银色、红色三种颜色可选。

摄像头方面，新 iPhone SE 仅搭载单枚摄像头也基本与 iPhone 8 看齐，这枚 1200 万像素广角 CMOS 也大概率为 iPhone XR/iPhone 11 的同款，但问题是苹果会给阉割掉多少软件功能，例如人像模式、夜景模式、智能 HDR 等这几年推出的软件功能是 iPhone 影像技术的最大亮点。









新 iPhone SE 能不能像 iPhone XR 一样拥有单摄人像模式，或者拥有去年 iPhone 11 系列的夜景模式是这款设备目前的悬念之一。





发售日期和价格





不出意外的话，新 iPhone SE 最快将在本周末亮相，外媒表示他们从可靠的信息源那里证实了这个消息。





此外，之前在美国线下零售店出现的一款疑似为新 iPhone SE 的保护壳，其正式开放销售的日期被限制在 4 月 5 日之前，这个时间点也与外媒的「新 iPhone SE 将在本周末推出」的说法一致。

但问题是，4 月 4 日（本周六）作为中国传统的清明节日，苹果在这样的时机推出新产品合适吗？毕竟中国作为 iPhone 最大的市场，产品的发布时机很难不将中国因素考虑在内。此外，苹果一般都是在非周末时间推出产品，即使是直接以官网上架的形式也基本不会选择周末时间，所以我觉得「新 iPhone SE 将在本周末推出」的时间还值得商榷。





最后是价格，外界普遍认为新 iPhone SE 将以 399 美元的起售价开售，考虑在美国销售的 iPad mini 5 同样是 399 美元的起售价，而中国 iPad mini 5 的价格约为 2900 元，再加上苹果从去年开始对大部分新产品都采取了「加量不加价」的定价策略，所以国行新 iPhone SE 的起售价在 3000 元左右的几率也不是没有。













编辑于 2020-04-03 14:47:15