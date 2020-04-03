知乎热榜“周冬雨排列”到底是什么Gui？





每年的第一季度末都是新手机发布的大潮。就像那句广告语：“唯一的不同，是处处不同”。随着科技的进步，我们所熟悉的手机却在悄悄的发生变化。





到底是什么东西把我们的“金马影后”周冬雨炸了出来呢？就是下面这个最近很火的“周冬雨排列了”。









目前智能手机通过触摸屏来操控，显示屏是我们每天看的最多的部件。现在的手机市场，屏幕主要分为两个大类：LCD、OLED。









iPhone 3G-iPhone 3GS-iPhone 4-iPhone 4s-iPhone 5-iPhone 5s-iPhone 6/6Plus-iPhone 6s/6s Plus-iPhone 7/7 Plus-iPhone 8/8 Plus-iPhone Xr-iPhone 11（包括iPhone 5c、iPhone 5se） ，全部使用的都是LCD屏幕。直到2017年，苹果才考虑选用了来自三星的面板。





苹果对于零部件的选用非常谨慎，只有到达了非常成熟的水准才会采用。Amoled在手机上的使用，可能要追溯到2008年的Nokia N85了，不知道还有没有锋友记得这台双向滑盖的游戏手机。









由于OLED面板不需要背光层，非常轻薄，有效节省有限的手机空间。这块屏幕是由无数个“小灯泡”组合而成，可以单独亮起来，所以黑色完全不发光，黑的非常纯粹还省电。同时，OLED屏幕的色彩更艳丽，对于HDR视频的支持也更好。下图就是模拟OLED屏幕和LCD屏幕显示纯黑色图片的效果图。（最近大火的“暗黑模式”就是基于这个特性推出的哦！）









AMOLED集齐轻薄、省电、艳丽、响应度高的这么多优点的同时，具有“使用寿命短”的致命缺点。屏幕是由“蓝绿红”三原色组合而成，通过色彩亮度的变化，组合显示出不同的颜色。但是发光的“小灯泡”是由不同的有机物制成，不同颜色寿命不一，其中“蓝色”寿命最短，总是“英年早逝”。蓝色夭折以后，屏幕就会发黄、偏色，也就出现了传说中的“烧屏”现象。









iPhone11使用的LCD屏幕，放大来看就是上图这样的“蓝绿红”像素点组成的。三个像素点大小统一，同样的分辨率显示更加细腻。









iPhone X/Xs/11 Pro系列采用的三星Super Amoled屏幕，放大就是上图这样的色块。通过修改“颜色大小”，让蓝色更大，从而获得更长的发光时间。上图也是“钻石排列”的示意图，是目前Amoled在显示效果和使用寿命之间取得平衡的“最优解”。缺点是像素点大小不同，显示效果也要打折扣，同样分辨率比起LCD总是要低一点。





人们总是会把最好的东西留给自己家，企业也一样。三星的“钻石排列”固然好，但是人家研发是给自己用的，专利牢牢的掌握在自己手中。国内的屏幕厂家 天马（TINMA）、京东方（BOE）、维信诺（Visionox）、华星光电（TCL）毕竟是后起之秀，一时半会比不上三星。没办法，只能自己研发新技术了嘛。









这时候，京东方（BOE）的“周冬雨排列”因为华为P30 Pro的使用，在手机市场掀起了一场“腥风血雨”。由于技术较新，“周冬雨排列”的类RGB-Delta带来了PPI（Pixels per inch）像素密度严重折损的问题，同时也带来了偏色的可能性。





大家可以拿起手机，在手机上滴一滴水珠，然后用别的手机拍摄下来放大看。看看能不能看到金马影后的凝视~







