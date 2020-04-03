雷蛇推出新灵刃 15 游戏笔电，搭载了英特尔和 NVIDIA 最新的移动芯片

英特尔和 NVIDIA 在昨天分别推出了面向笔电的 Core i H 系列 CPU 以及新 Max-Q 系列 GPU，其中英特尔最新的第十代 Core i H 系列 CPU 包括了六款，均采用了 14nm 制程工艺，45W TDP，并且支持雷电 3、Wi-Fi 6、DDR4-2900 等特性，详细的参数如下：









i9-10980HK：8 核 16 线程丨2.4/5.3GHz（不锁频）

i7-10875H：8 核 16 线程丨2.3/5.1GHz

i7-10850H：6 核 12 线程丨2.7/5.1GHz

i7-10750H：6 核 12 线程丨2.6/5.0GHz

i5-10400H：4 核 8 线程丨2.6/4.6GHz

i5-10300H：4 核 8 线程丨2.5/4.5GHz





NVIDIA 则是把 Super 后缀追加到了笔电 GPU 上，推出了 RTX 2080 Super Max-Q 以及 RTX 2070 Super Max-Q，前者的 CUDA 核心增加到了 3072 个，但内存和频率等关键参数都和前代保持一致；后者在 CUDA 核心增加到 2560 的同时还将频率升级到 1155~1380MHz。









值得一提的是，除了参数上的变动，NVIDIA 还为这一代笔电 GPU 带来了两个独占的新功能。首先是「Dynamic Boost」，NVIDIA 表示这项技术能够智能地分配 CPU 和 GPU 的散热性能，最高上限为 15%。也就是说如果你正在玩的游戏对于 CPU 的性能要求更高，那么最高 15% 的散热负担会被智能地转移到 GPU 身上，反之亦然。也正是因为这项功能需要 CPU 和 GPU 在设计时具备一定的协同性，所以只有搭载新处理器和显卡的新笔电才能体验到这项技术。





Advanced Optimus 技术则可以让笔电在保持双显卡设计的基础上，支持更高的刷新率和更低的延迟显示。





在英特尔和 NVIDIA 推出新 CPU 和 GPU 之后，许多厂商便快速跟进对旗下产品进行更新，雷蛇就是其中之一，最新的灵刃 15 搭载了 Core i7-10875H 和 RTX 2080 SUPER Max-Q（(8GB GDDR6 VRAM），性能相较前代有了极大的提升。









雷蛇灵刃 15 的设计和前代一样走的是简约路线，15.6 英寸的窄边框屏幕现在最高可选配 300Hz 刷新率版本，如果你对于高分辨率的需求更强烈的话，也可以选配 4K OLED 可触控屏幕版本。









雷蛇灵刃 15 还对接口进行了升级，新增了一个 UHS-III 规格 SD 卡槽，此外还配备了 USB 3.1 Gen 2 和 USB-C 雷电 3 接口。





新雷蛇灵刃 15 将包含标准版和精英版两个版本，起售价分别为 1599 美元，约 11400 元（i7-10750H+GTX 1660 Ti+144Hz 屏幕+16GB+256GB）和 2599 美元，约 18500 元（i7-10875H+RTX 2070 Super Max+300Hz 屏幕+16GB+512GB），国行版本售价暂未公布。