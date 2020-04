《最后生还者 2》(《The Last of Us Part II》)无疑是今年 PS 玩家最期待的一款 3A 大作,不过今天索尼娱乐宣布在多方面考虑之下,决定把这款大作的发售日延期至另行通告:

“受到目前的全球疫情影响,国际物流网络的状况让我们难以为顾客提供恰当的发售安排。”





而开发商顽皮狗也宣布了同样的消息。这已经不是这款作品的第一次延期,去年官方就宣布原本将在 2020 年 2 月 21 日发售的《最后生还者2》将跳票至 2020 年 5 月 29 日。据透露,目前本作已经接近开发完成。今天《最后生还者 2》全新 PS4 Pro 实机截图曝光,目前只能让期待的玩家解解馋了。