前高管谈苹果应对新冠：有远见

苹果公司前零售高级副总裁罗恩·约翰逊近日在接受 Yahoo Finance 采访时提到了他对冠状病毒过后零售业的见解。 约翰逊在苹果零售的早期成功中发挥了重要作用，他与史蒂夫·乔布斯一起将苹果商店从概念带到成功。他于 2011 年离开苹果前往JCPenney，现在正在建立零售创业公司 Enjoy。

约翰逊对新冠过后零售业的预测是严峻的，它推断了长期关闭门店的后果以及不断变化的客户习惯后得出了令人不安的预测。他认为许多大型百货商店，特别是那些在冠状病毒爆发前就苦苦挣扎的百货商店，将大大减少它们的门店。





出于谨慎考虑，中国的所有 Apple Store 都于 2 月暂时关闭了，并于 3 月重新营业。而到了 3 月 13 日，大中华区以外的所有 Apple Stores 都将无限期关闭。约翰逊注意到了苹果在中国建立的早期安全措施，对此提出了乐观的看法：“





苹果总是积极进取，有远见。他们在中国有近 50 家零售店，当武汉发生问题时，他们会立即关闭店铺。据我了解，他们在六周的时间内慢慢地重开了这些商店。 但是当他们重开这些商店时，却是另一番体验。 他们做了很多事情来确保安全，例如正在改变店铺中提供的流程，以及一次可以有多少顾客进入店内。”