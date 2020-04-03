美国拟修改《外国直接产品规则》，华为恐首当其冲





5G时代的到来，象征着“第七次”信息革命正式开始。不同于欧美领先的4G时代，中国企业首次打破了美国高通的垄断地位。









2019年手机市场出现了巨大变动。由于美国制裁的进一步提升，GOOGLE决定停止向华为终端提供GMS授权，此举导致华为终端几乎丢失所有海外市场。为了稳住企业发展势头，将发展重心全部放在国内市场。





同年，受益于芯片自研的成本优势，海思势头一时无两。2019年6月华为推出的中端芯片 Kirin 810 SOC ，基于7nm工艺制造，采用了 2XA76大核心 + 6XA55小核心 的搭配，NPU采用了自研达芬奇架构。2019年9月，华为MATE30PRO 5G搭载了全球首款集成5G芯片的Kirin995 SOC，一定程度上解决了5G功能带来的高功耗问题。









如果说海思Kirin 995与高通snapdragon 865之间，只是吃了战略上提前3个月发布的时间红利。那么Kirin 810就是海思对高通中端市场吹响的冲锋号。





高通自身并不生产手机，消费电子领域主要业务是专利授权和芯片出售。而移动设备上，主流的芯片供应商只有高通、联发科、三星。单论CPU设计，大家的差距都不大，甚至三星一度领先于高通，但是移动芯片的基带才是技术壁垒，所以2G 3G 4G时代，高通都具有绝对的领先优势。





众所周知，苹果手机从2008年开始搭载自研的A系列芯片，因为专利问题，苹果的自研基带最早要在2025年才能上市。我们所熟悉的iPhone X的基带主要供应商就是高通。









高通掌握了4G大部分专利，选择坐地起价。使用高通芯片的设备，除了芯片费用外，还需要向高通缴纳一笔3％-5％的整机价格税。也就是说，一台售价8388元的iPhone X，就要向高通另外支付 8388x3％＝251.64元的价格税。高额的芯片价格＋高额的整机价格税，是导致苹果在iPhone XS开始与高通分道扬镳的主要原因。但是由于Intel基带的表现是在不尽如人意，苹果不得不与高通重新和解。





而来自中国的海思半导体有限公司（隶属于华为技术有限公司）在基带垄断的市场带来的新的变数。





高通没有预见到2019年6月Kirin 810 SOC在性能上全面超越高通4月发布的730/730G系列中端芯片，成本也更低，被打的措手不及。芯片开发是需要周期的，于同年12月发布的全新5G中端芯片765G显然也是早早定案开始流片，晚了6个月发布，仅仅只是多了一个5G功能。而这个5G的高成本，让搭载765G的手机售价高昂，首批发售的OPPO RENO3 PRO定价3999，而相同性能的Kirin 810的价格已经下探到990元。无解，高通只能宣布765/765G系列定价下调30％。不知道原价包圆了765G的OPPO目前有何感受。









5G是信息革命中必须拿下的桥头堡。华为在5G专利、5G基站、5G移动芯片的绝对优势，使得欧美国家的5G行业相形见绌。大批欧洲国家选择了性能更好、价格更低、维护更方便的华为基站，严重冲击了美国高科技行业的收入与地位。





华为发布2019年年报显示，2019年全球销售收入8,588亿元，同比增长19.1%，净利润627亿元，经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。 中兴曾是美国第四大手机厂商，18年受到美国制裁后一蹶不振。令美国没有想到的是，华为在面对美国重压的情况下， 居然还能实现正增长。无解，目前看起来唯一有效的方式就是芯片断供。





联发科、华为、高通、苹果，都是自研芯片，但是并非自己生产，以上四家企业主要委托台湾的台积电（tsmc）芯片制造商生产。而台积电的生产设备，主要来自ASML（荷兰）公司，而这家公司垄断了全世界的EUV光刻机。为什么美国可以通过对荷兰的ASML公司的施压，从而使得台湾的台积电停止向华为代工？是因为EUV光刻机是整个欧美世界国家尖端科技的集合体，并非荷兰一个国家单独生产的设备。









在2019年，特朗普首次胁迫台积电停止对华为供应芯片。台积电称，供给华为的产品中，美国科技含量低于25％，不符合“美国最低技术含量规则”，美国无权限制台积电的正常商业合作。而如今，美国拟直接修改“外国直接产品规则” 从而达到限制的目的。





离开了ASML的EUV光刻机，没有了台积电的芯片代工，就只能退而求其次使用工艺落后一等的韩国三星、中国台湾MTK、中国展讯等厂商代工。这无疑将会对高端市场造成巨大冲击。









中国人民从前没怕过外国霸权，未来也不会害怕。而中国的科技企业，已经不止一次突破的美国的技术封锁。即使一个民营企业华为牺牲，也会有更多中国企业成长起来。





经济全球化的背景下，“潘多拉魔盒”一旦打开，全球技术生态将会受到连锁性的破坏。希望未来的科技行业能够继续给消费者带来更多利好和感动，没有必要两败俱伤。





编辑于 2020-04-03 12:01:37