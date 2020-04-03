苹果“官宣”物品跟踪器AirTag

苹果今天在其 YouTube 频道上上传了一个新的支持视频，其中隐藏着即将发布的 AirTag 物品跟踪器。





去年，9to5Mac 独家报道了苹果正在开发类似 Tile 的个人物品追踪器，该追踪器还将与“查找”应用集成。尽管苹果尚未宣布该 AirTag 产品，但正如外媒报道的那样，今天的新支持视频首次曝光了该产品的存在。

在这则视频中，苹果提到了“查找应用”的离线查找功能所涉及的 AirTag：





“离线查找功能可以在未连接到 Wi-Fi 或蜂窝网络时查找此设备和 AirTag。”





苹果的跟踪器标签可以让用户在“查找”应用中找到真实对象（例如钥匙或手提箱）。随着苹果视频的“官宣”，这些标签将使用 iOS 13 中引入的离线功能，从而使任何人的设备都能够检测到跟踪器信号。





AirTag 将通过接近 iPhone 的方式与用户的 iCloud 帐户配对，就像 AirPods 一样。当他们的 iPhone 离标签太远时，用户也将能够收到通知。例如，如果您离钥匙或钱包太远，iPhone 可能会提醒您。





更新：目前该视频已经被苹果移除。