苹果“官宣”物品跟踪器AirTag

乔纳森森森 发表于: 04-03 09:27:08
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官方曝光，最为致命。

苹果今天在其 YouTube 频道上上传了一个新的支持视频，其中隐藏着即将发布的 AirTag 物品跟踪器。


去年，9to5Mac 独家报道了苹果正在开发类似 Tile 的个人物品追踪器，该追踪器还将与“查找”应用集成。尽管苹果尚未宣布该 AirTag 产品，但正如外媒报道的那样，今天的新支持视频首次曝光了该产品的存在。

image在这则视频中，苹果提到了“查找应用”的离线查找功能所涉及的 AirTag：


“离线查找功能可以在未连接到 Wi-Fi 或蜂窝网络时查找此设备和 AirTag。”


苹果的跟踪器标签可以让用户在“查找”应用中找到真实对象（例如钥匙或手提箱）。随着苹果视频的“官宣”，这些标签将使用 iOS 13 中引入的离线功能，从而使任何人的设备都能够检测到跟踪器信号。


AirTag 将通过接近 iPhone 的方式与用户的 iCloud 帐户配对，就像 AirPods 一样。当他们的 iPhone 离标签太远时，用户也将能够收到通知。例如，如果您离钥匙或钱包太远，iPhone 可能会提醒您。


更新：目前该视频已经被苹果移除。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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CVlsc
沙发
沙发
1小时前
来自 威锋网页版
cnSAGA
板凳
友商跟不跟
1小时前
来自 威锋网页版
查看2条回复
bionic7
地板
威锋的新闻越来越没有内容了
1小时前
来自 威锋网页版
bySpeedMAX
4 楼
引用 @cnSAGA 的回复
友商跟不跟

友商u1芯片都没有，用🔨跟

44分钟前
来自 iPhone 8
鑫动加速
5 楼

一直很期待这个，但可能不支持目前的iPhone X😂

42分钟前
来自 iPhone X
查看2条回复
水之北
6 楼
引用 @鑫动加速 的回复

一直很期待这个，但可能不支持目前的iPhone X😂

11以下都不支持吧

38分钟前
来自 iPhone XS
鑫动加速
7 楼
引用 @水之北 的回复

11以下都不支持吧

有可能，没U1

37分钟前
来自 iPhone X
老添
8 楼
引用 @cnSAGA 的回复
友商跟不跟

Htag or Hua tag😂

37分钟前
来自 iPhone 11 Pro
Ishq_Tera
9 楼

不知道传闻中苹果自家的无线充电器还会不会有了。现在用的贝尔金的直营店专属版，才7.5W，好慢

28分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
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堅嘟哧那
10 楼
引用 @Ishq_Tera 的回复

不知道传闻中苹果自家的无线充电器还会不会有了。现在用的贝尔金的直营店专属版，才7.5W，好慢

苹果就算出也差不多功率
10分钟前
来自 威锋网页版
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