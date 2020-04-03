早高FENG：荣耀30 Pro消息曝光/瑞幸就涉嫌造假一事发文

▎TIM 发布 3.0 版本

近日有“无广告 QQ”之称的 TIM 更新了 3.0 版本，包括 Android、iOS 和 PC 端。新版本支持微信帐号登录，针对视觉进行全新升级，并新增了用户关注的语音进度条、多人视频通话等功能，为用户在远程办公及在线协作的场景中，提供更便捷、更高效的产品体验。目前，用户可通过 TIM 官方网站及应用商店下载最新版本。





▎《盟军敢死队》新作开发中

童年的回忆，著名的游戏《盟军敢死队》新作开发中。现在官方公布了 Claymore 游戏工作室，该发行商的内部开发工作室之一，已经着手进行《盟军敢死队》新作的开发。目前我们甚至还不知道新作的名称，毕竟它还处于早期阶段，希望这款新游戏比之前的重制版表现更好，重制版发行时出现了大量的 bug，口碑并不是太好。





▎瑞幸就涉嫌造假一事发文

昨天瑞幸造假一事传得沸沸扬扬，目前该公司已经在内部发文，相关当事人已停职且其负责工作已安排其他管理者接任，并将尽力减少此次事件的负面影响。公司呼吁员工不忘初心，“道阻且长，行则将至”。事情起源 4 月 2 日晚间，瑞幸咖啡对外公布，经初步调查，公司 2019 年第二季度到第四季度的总销售额夸大了约 22 亿人民币。





▎荣耀 30 Pro 消息曝光

有消息称荣耀将会在 4 月 15 日发布荣耀 30 Pro，外媒曝光了更多有关这款设备的信息，其中拍照性能引人注目。报道称，荣耀 30 Pro 将搭载全新索尼 IMX700 主摄，同时包括 2000 万超广角、800 万 5X 潜望式长焦及 ToF，组成后置四摄，设计则为矩阵式。毫无疑问，这个配置已经超过华为 P40 基本版。



