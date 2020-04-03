外媒：苹果即将发布2020 iPhone SE
乔纳森森森 发表于: 04-03 08:40:24
来自 威锋网页版
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新机可能有3个颜色。
今天外媒又获得了有关苹果传闻已久的入门级 iPhone 机型的新信息，包括市场名称，产品颜色和存储选项。
根据新的信息显示，苹果可能计划在近日发布新的入门 iPhone。到目前为止，我们经常看到的两个关于新 iPhone 的市场名称是：iPhone SE 2 和 iPhone 9。
根据外媒获得的新信息，苹果将新的入门级机型称为“ iPhone SE”，市场名称为 2020 版本。
苹果最初将 iPhone SE 的市场名称用于 4 英寸机型，该机型使用 iPhone 5s 机身以及 iPhone 6s 的摄像头和处理器。预计新型号将使用与 iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Plus 相同的芯片：A13 处理器。
报道进一步指出，2020 iPhone SE 的颜色包括：
- 白色
- 黑色
- PRODUCT (红)
首发的还会有 5 款专用手机壳：
- 黑色硅胶
- 白色硅胶
- 红色皮革
- 黑色皮革
- 午夜蓝皮革
储存：
- 64GB
- 128GB
- 256GB
价格方面尚未有消息，但预计为 399 美元起售。
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