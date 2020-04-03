外媒：苹果即将发布2020 iPhone SE

乔纳森森森 发表于: 04-03 08:40:24
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新机可能有3个颜色。

今天外媒又获得了有关苹果传闻已久的入门级 iPhone 机型的新信息，包括市场名称，产品颜色和存储选项。

image根据新的信息显示，苹果可能计划在近日发布新的入门 iPhone。到目前为止，我们经常看到的两个关于新 iPhone 的市场名称是：iPhone SE 2 和 iPhone 9。


根据外媒获得的新信息，苹果将新的入门级机型称为“ iPhone SE”，市场名称为 2020 版本。


苹果最初将 iPhone SE 的市场名称用于 4 英寸机型，该机型使用 iPhone 5s 机身以及 iPhone 6s 的摄像头和处理器。预计新型号将使用与 iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Plus 相同的芯片：A13 处理器。


报道进一步指出，2020 iPhone SE 的颜色包括：


  • 白色
  • 黑色
  • PRODUCT (红)


首发的还会有 5 款专用手机壳：


  • 黑色硅胶
  • 白色硅胶
  • 红色皮革
  • 黑色皮革
  • 午夜蓝皮革


储存：


  • 64GB
  • 128GB
  • 256GB


价格方面尚未有消息，但预计为 399 美元起售。


本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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鑫动加速
沙发

我猜今明两天吧

2小时前
来自 iPhone X
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怀念2011
板凳

11pro plus…🥱🥱🥱🥱

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
lidaliyong
地板
跟8相比，至换了主板还是等下半年的5.4全面屏
2小时前
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中央擎
4 楼
399的话就是 2825人民币，最终价格要是在3500以下，估计又是一大杀器啊。
2小时前
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海强烧卤
5 楼

然后明年的今天还是那句即将发布，TM库克都不知道的事情全让你们媒体知道了

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
cybersun
6 楼
在5G时代第二年，老款4G小屏机，再出来收割一波，牛！
1小时前
来自 威锋网页版
ggg1112
7 楼

买个128的不错

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
ZXCVoo
8 楼
引用 @中央擎 的回复
399的话就是 2825人民币，最终价格要是在3500以下，估计又是一大杀器啊。
还有13%还是17%的税要加进去…大概率不会低于3000的…
1小时前
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yunading
9 楼

支持5g吗

1小时前
来自 iPhone XS Max
JANELRM
10 楼
引用 @鑫动加速 的回复

我猜今明两天吧

貌似苹果发新品会选在周三～
1小时前
来自 威锋网页版
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