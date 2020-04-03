外媒：苹果即将发布2020 iPhone SE

今天外媒又获得了有关苹果传闻已久的入门级 iPhone 机型的新信息，包括市场名称，产品颜色和存储选项。

根据新的信息显示，苹果可能计划在近日发布新的入门 iPhone。到目前为止，我们经常看到的两个关于新 iPhone 的市场名称是：iPhone SE 2 和 iPhone 9。





根据外媒获得的新信息，苹果将新的入门级机型称为“ iPhone SE”，市场名称为 2020 版本。





苹果最初将 iPhone SE 的市场名称用于 4 英寸机型，该机型使用 iPhone 5s 机身以及 iPhone 6s 的摄像头和处理器。预计新型号将使用与 iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Plus 相同的芯片：A13 处理器。





报道进一步指出，2020 iPhone SE 的颜色包括：





白色

黑色

PRODUCT (红)





首发的还会有 5 款专用手机壳：





黑色硅胶

白色硅胶

红色皮革

黑色皮革

午夜蓝皮革





储存：





64GB

128GB

256GB





价格方面尚未有消息，但预计为 399 美元起售。



