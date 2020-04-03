苹果联合乔布斯遗孀以及“小李子”成立基金会

苹果公司和劳伦娜·鲍威尔·乔布斯（乔布斯遗孀），“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥和福特基金会已合作成立了美国食品基金会，该倡议旨在帮助确保所有在美国的人都能获得可靠的食物。

该计划由筹款平台 GoFundMe 主办，将使非营利的饥饿救济组织-世界中央厨房和供养美国(Feeding America)公司受益。苹果，鲍威尔·乔布斯，迪卡普里奥和福特基金会共捐赠了 1200 万美元来启动该基金会，并接受了公众的进一步捐赠。





世界中央厨房由世界著名大厨何塞·安德烈斯（JoséAndrés）领导，她最近与奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）和供养美国首席执行官克莱尔·巴比诺·芳特诺（Claire Babineaux-Fontenot）在 Apple TV+ 系列电视节目“奥普拉谈 COVID-19”中谈到了该计划。





苹果 CEO 库克在一则声明中表示:





“如果他们的食物不足，那么没有人会康复，只有确保每个人都拥有他们照顾自己的必需品，保证家人和弱势群体的基本生活，我们才能克服这场危机。世界中央厨房和供养美国协会做的是勇敢的工作，如果这段时间我们必须分开学习，那将使得我们互相支持时变得更强大，更有弹性。”



