LG：部分2018款电视支持AirPlay 2和HomeKit

近日 LG 在一份支持文件中表示，计划在 2020 年 10 月之前为其 2018 款的部分智能电视增加 AirPlay 2 和 HomeKit 支持，包括名称为“SK”或“UK”的 LCD 型号以及名称为“ B8”至“ Z8”的 OLED 型号。

除中国、伊朗、苏丹、叙利亚和委内瑞拉外，AirPlay 2 和 HomeKit 将在大多数国家/地区推出并进行软件更新。





AirPlay 2 将使用户能够将视频、音乐、播客以及更多内容从 iPhone、iPad 或 Mac 直接传输到所兼容的 LG 智能电视而无需使用 Apple TV。借助 HomeKit 支持，用户可以使用 Siri 或 iPhone、iPad 和 Mac 上的“家庭”应用轻松控制电视的电源、音量、信号源以及更多功能。





LG 最初表示，AirPlay 2 和 HomeKit 将仅限于其 2019 年及更新的电视型号，因为它无法“保证”较旧型号的电视也能带来“无缝的用户体验”，不过后来有超过 20,000 人向该公司提出重新考虑的请求。



