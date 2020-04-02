NASA制定其第一张全球地下水地图





在经常下雨的人居地区，干旱可能很快变得明显，但是当世界偏远地区遭受干旱时，即使很长一段时间，干旱也可能表现得不会很明显。 为了更全面地描述干旱地区，美国国家航空航天局（NASA）制定了其第一张全球地下水地图，希望随着全球温度不断升高，该地图将成为监测供水情况的有效方法。

NASA 与内布拉斯加林肯大学的研究人员共同开发了这一新工具，研究小组利用重力恢复和气候实验跟踪（GRACE-FO）卫星的数据进行了研究。这些航天器于去年发射，环绕地球以绘制其引力场，并通过检测引力场的变化，可以揭示质量的变化，例如全球水和冰的流动。





GRACE-FO 观测值与模拟水和能量循环的计算机模型混合在一起，以生成随时间变化的不同深度的水分布图。其中包括地表土壤的水分，占据土壤前三英尺的根区土壤水分和浅层地下水，水的分布以每周全球地图的形式显示。随着全球人口的持续增长和气候变化使地势变得更热和更干燥，全球更清晰的地下水状况可能成为管理水安全的重要工具。



