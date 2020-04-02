华硕发布双屏游戏本ROG Zephyrus Duo 15

乔纳森森森 发表于: 04-02 18:43:26
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看起来就很炫酷。

今天华硕发布了一款新产品-ROG Zephyrus Duo 15，需要指出的是，这是一款双屏笔记本电脑。

image华硕表示，这是第一款专门为游戏而设计的双屏笔记本电脑。与华硕过去的双屏笔记本电脑一样，分为主显示屏（15.6 英寸）和底部可触摸屏，底部可触摸屏名为 ScreenPad Plus，是一块 14.3 英寸的 60Hz 触摸屏，分辨率为 3840 x 1100。屏幕的顶部边缘可以从底板上抬起，以 13 度角支撑起来。


性能方面，ROG Zephyrus Duo 15 搭载第 10 代 Intel CoreTM i9 CPU，内置桌面版 GeForce RTX 2080 SUPER GPU，并且可选择 300 Hz / 3 ms 游戏显示器或具有 100% Adobe RGB 的 4K UHD 显示器，充分满足游戏玩家和创作用户的需求。其它方面还包括 32GB 的 3200 MHz RAM，2 个 RAID 0 固态硬盘和液态金属散热装置，具有 90Wh 电池，并通过支持 Thunderbolt 3 的 USB-C 端口充电。最昂贵的型号将包括 4K 屏幕，Core i9-10980HK，32GB RAM，2TB 存储（RAID），以及 RTX 2080 Super 显卡。

image华硕表示已与开发者合作，使用适合双屏设置的特殊界面和控件来创建内容，并已与 Adobe 合作开发特殊的内容创建工具。 这款新品将于 2020 年 7 月在英国上市，价格为 2999.99 英镑（约为 26455 元）。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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sisemao
沙发

不错，就是pc寿命太短

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
哈喽唧唧
板凳

第一眼看成华为发布。。。。

1小时前
来自 iPhone 11
大江流水
地板
251，记忆深刻，不知何时才能dan wang
35分钟前
来自 威锋网页版
celeron4
4 楼

比MacBook 16定制还是便宜一些

8分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max