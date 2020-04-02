OPPO WATCH APP软件开发大赛正式上线

贾斯丁·笔伯 发表于: 04-02 18:19:55
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是目前最好的智能表之一吗？

近日，OPPO面向全球开发者举办了“OPPO WATCH APP开发大赛”。据了解，此次的活动除了要为新推出的OPPO Watch系列开发全新的应用以外。OPPO官方更想要打造一个属于自己的智能设备生态系统。


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在“万物互联”时代，IoT的重要性不言而喻。全新的智能穿戴系列，将会成为OPPO在2020年IoT的重要切入点。而目前市场上APPLE Watch（watch OS）、Galaxy watch（Tizen）为首的智能手表，均搭载了专属的智能穿戴系统。OPPO此次抛弃了Android Wear OS，而选择基于Android8.1深度定制的Color OS，比较出人意料。


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智能穿戴设备的续航能力始终是限制其发展的重要因素，华为Watch系列经过多年的探索，决定针对“续航”的痛点推出了全新的Watch GT系列，取得了优秀的成绩。但是“非智能”系统在可玩性方面较差，为了解决该问题，OPPO Watch 系列选择开创性的搭载双芯片（高通骁龙与Apollo），分别负责高性能和长续航两个使用场景。


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本次软件开发大赛的奖项设置与高达70w的奖金总额，相信能够吸引一批开发者加入。也证明了OPPO想搭建自己生态系统的决心。


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jacksen
沙发

笑死我了…你离apple watch只有3个字母的距离。自娱自乐的产品，还开发者大会哈哈哈哈

1小时前
来自 iPhone X
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公司附近的上
板凳

70w我没看错吧？

1小时前
来自 iPhone 11
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dongzi585
地板

aw这么完整的生态，随便抄几个妥妥获奖

1小时前
来自 iPhone X
qquserbs128ta
4 楼
引用 @jacksen 的回复

笑死我了…你离apple watch只有3个字母的距离。自娱自乐的产品，还开发者大会哈哈哈哈

国产厂商真心在一遍遍刷新我对“底线”的认知，脸对他们确实是可有可无的

58分钟前
来自 iPhone XR
颜笙
5 楼
引用 @公司附近的上 的回复

70w我没看错吧？

对，你没看错，不是7000，不是70000，是700000🌝

51分钟前
来自 iPhone XR
ZHU爺
6 楼

欢迎各位OPPO Watch开发者进Apple Watch的App Store汲取灵感🌝

48分钟前
来自 iPhone 6S
大江流水
7 楼
251
34分钟前
来自 威锋网页版
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Liekkas__
8 楼

oppo愿意在wear os的生态上发力，说明这款产品他们想做下一代。只有apple watch唱独角戏，对于消费者真的不是什么好事。不知道留言说笑死的，是不是就愿意花4000块钱买块电子表呢？

23分钟前
来自 iPhone X
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Patrick_Wu_
9 楼
引用 @大江流水 的回复
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蓝绿没这本事
12分钟前
来自 威锋网页版
isparrow
10 楼
引用 @Liekkas__ 的回复

oppo愿意在wear os的生态上发力，说明这款产品他们想做下一代。只有apple watch唱独角戏，对于消费者真的不是什么好事。不知道留言说笑死的，是不是就愿意花4000块钱买块电子表呢？

不是嘲笑oppo，一个在底层操作软件上基本没有什么料的厂家，居然放弃android wear os，用android 系统来开发穿戴设备，思路有些些清奇。
8分钟前
来自 威锋网页版