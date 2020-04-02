OPPO WATCH APP软件开发大赛正式上线

近日，OPPO面向全球开发者举办了“OPPO WATCH APP开发大赛”。据了解，此次的活动除了要为新推出的OPPO Watch系列开发全新的应用以外。OPPO官方更想要打造一个属于自己的智能设备生态系统。









在“万物互联”时代，IoT的重要性不言而喻。全新的智能穿戴系列，将会成为OPPO在2020年IoT的重要切入点。而目前市场上APPLE Watch（watch OS）、Galaxy watch（Tizen）为首的智能手表，均搭载了专属的智能穿戴系统。OPPO此次抛弃了Android Wear OS，而选择基于Android8.1深度定制的Color OS，比较出人意料。









智能穿戴设备的续航能力始终是限制其发展的重要因素，华为Watch系列经过多年的探索，决定针对“续航”的痛点推出了全新的Watch GT系列，取得了优秀的成绩。但是“非智能”系统在可玩性方面较差，为了解决该问题，OPPO Watch 系列选择开创性的搭载双芯片（高通骁龙与Apollo），分别负责高性能和长续航两个使用场景。









本次软件开发大赛的奖项设置与高达70w的奖金总额，相信能够吸引一批开发者加入。也证明了OPPO想搭建自己生态系统的决心。



