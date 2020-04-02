刚买 iPad Pro 2020 的你，可以先从这几款游戏中初探 AR 的魅力

随着搭载 LiDAR 雷达激光扫描仪的 iPad Pro 2020 正式推出，增强现实（AR）再一次成为热议的焦点，这种将虚拟信息和真是世界巧妙融合的技术进一步打通了设备和现实的隔阂，也使得两者实现了即使交互的效果，近几年来 AR 技术也被广泛应用在了教育、信息获取、娱乐等领域。





iPad Pro 2020 作为第一部搭载独立 AR 传感器的苹果设备，可以被视为苹果布局 AR 生态的关键硬件基础，相信随着九月份搭载类似传感器的新 iPhone 上市后，专业 AR 硬件生态会慢慢建立起来，届时开发者们投身 AR 生态建设的热情也会更高。





在更多针对 AR 传感器开发的应用出现之前，其实 iOS 平台上也已经积累了一些足够有趣的 AR 应用/游戏，如果你刚入手了 iPad Pro 2020，下面介绍的这几款 AR 游戏或许能让你初探 AR 世界的魅力。





▎《愤怒的小鸟：猪之岛》（Angry Birds AR: Isle of Pigs）









作为一款《愤怒的小鸟》系列的 AR 游戏，《愤怒的小鸟：猪之岛》几乎延续了该系列其他作品的玩法，你需要通过弹弓将技能不同的小鸟发射出去，并摧毁建筑物和站在上面的猪来通关。









和其他 AR 游戏一样，在开始游戏之前会自动启用摄像头让你扫描周围的环境，如果你用的设备是 iPad Pro 2020，这个步骤可能会更快，毕竟 LiDAR 激光雷达扫描仪最大的亮点就是快速获得真实环境的深度信息。





扫描完成之后，会建立一个游戏 3D 建筑，所有的游戏操作将在这个范围内进行。由于是 AR 游戏，所以建议你多围绕 3D 建筑走动来获取不同的攻击角度噢。









《愤怒的小鸟：猪之岛》是一款免费游戏，但内置了付费内购，而且不在中区 App Store 上架，需要你前往美区或者其他区域的 App Store 下载，下载地址点击这里。





▎《The Machines》









如果你看过 2018 年苹果秋季发布会，那么一定不会对这款 AR MOBA 塔防游戏感到陌生，《The Machines》是 Directive Games 基于 UE4 引擎和 ARKit 工具开发的 MOBA AR 策略游戏。





和其他同类游戏类似，玩家将在一张分为上中下三路的地图中发起对战，图中包含敌我双方的防御塔与基地，游戏玩法十分简单，在 10 分钟内，其中一方成功推倒敌方基地即可获得胜利，玩过类似游戏的玩家可以轻松上手。









游戏中共有 6 名英雄可供使用，其中 4 位会随着玩家等级提升而解锁。在实战中，玩家们需要同时操作两位英雄进行战斗。点击英雄头像可以进行移动，头像两旁的按键则为其专属技能。在击败小兵后，玩家们可以获得战斗点数。使用这些战斗点数，可以使用屏幕右方的基础技能。类似于塔防，玩家可以搭建炮塔来击退敌人。





AR 技术给这类 MOBA 策略游戏带来更多的想像玩法空间，你需要经常在游戏沙盘周围走动来控制不同位置的英雄，并下达相应命令来取得游戏胜利。





《The Machines》在国区 App Store 售价 30 元，需要 iPhone 6S 或运行 iOS 12 以上的设备才能运行。





▎《ARise》





《ARirse》的玩法和《无线回廊》《纪念碑谷》十分相似。





游戏利用的是通过围绕游戏沙盘走动寻找不同的角度或者找到漂浮物来拼凑一条完整的道路， 你需要引导「小骑士」通过布满障碍的道路，最终抵达终点。









《ARirse》在中区 App Store 提供免费下载， 可试玩前几关，后面的关卡需要付费解锁。





▎《AR Tanks》





《AR Tanks》拥有三种独特的游戏模式（战役、生存和本地多人游戏），玩家将通过跨越四个不同世界的战役发起战斗，例如在生存模式中击退敌人的攻击波，并升级坦克和解锁新部件。









在本地多人游戏模式下，《AR Tanks》允许最多四位玩家在同一个空间内一起游戏，玩家们可以在游戏沙盘地图上战斗、展示最新的装甲、武器、辅助能力和配件，同时游戏进程中还会空投爆炸物、健康包等，增加更多不确定性体验。





《AR Tanks》在中区 App Store 售价 12 元，游戏内无内购项目。