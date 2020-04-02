富士康：5G iPhone仍有可能按时发布

乔纳森森森 发表于: 04-02 14:34:45
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现在看来还赶得及。

据外媒报道，在本周与投资者举行的私人电话会议上，苹果供应商富士康表示尽管与部分的供应链中断，但仍有可能在今年按时推出支持 5G 功能的新 iPhone。

image“在我们由于旅行禁令而损失了几天之后，我们和客户的工程师正在努力弥补这一缺口。我们有机会和可能赶上。但是如果在接下来的几周，几个月内进一步延迟，那么您可能不得不重新考虑发布的时间，这仍然是可能的。”


该报道称，新 iPhone 的试装通常在 6 月初开始，然后在 8 月开始批量生产。因此，如果新冠限制开始放宽，那么苹果还有数月的追赶时间。


但是，由于存在数百家 iPhone 组件供应商，除了富士康之外，苹果如果想要准时发布新机的话，也需要“祈祷”其它供应商能够准时供货。


在新冠到来之前，有传言称苹果计划在秋季推出四款配备 OLED 屏幕和 5G 支持的高端“iPhone 12”机型，包括一款 5.4 英寸机型，两款 6.1 英寸机型和一款 6.7 英寸机型。 跟随新 iPad Pro 的脚步，预计部分或所有型号都将配备用于增强现实的 LiDAR 扫描仪。

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鑫动加速
沙发

不理解为什么会是两款6.1寸，今年的三款应该合情理

5小时前
来自 iPhone X
查看2条回复
靖哥哥丶
板凳

应该6.8吧

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
bigmessi
地板

看来除了5G为没啥新鲜的了，挤牙膏不可能发布高刷新屏幕

4小时前
来自 iPhone 6S
尤文图斯前锋C
4 楼

发布 后各种香

4小时前
来自 iPhone X
Benny.Shanghai
5 楼
延迟也是你们，按时也是你们，反正。。。不说了
4小时前
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新爱情陷阱
6 楼
引用 @鑫动加速 的回复

不理解为什么会是两款6.1寸，今年的三款应该合情理

那就是还有lcd

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
碧草
7 楼
引用 @鑫动加速 的回复

不理解为什么会是两款6.1寸，今年的三款应该合情理

苹果是被安卓逼得。逐年增加发布数量，搞机海战术
4小时前
来自 威锋网页版
bwxiaok104
8 楼

5mm制程的a14已经足够看头了

3小时前
来自 iPhone 7
秦小宁
9 楼

反正也要进货，等着吧

3小时前
来自 iPhone 7 Plus
张王李赵刘
10 楼
只要中国没事，对于全世界来说就是福音，
1小时前
来自 威锋网页版
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