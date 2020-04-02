富士康：5G iPhone仍有可能按时发布

据外媒报道，在本周与投资者举行的私人电话会议上，苹果供应商富士康表示尽管与部分的供应链中断，但仍有可能在今年按时推出支持 5G 功能的新 iPhone。

“在我们由于旅行禁令而损失了几天之后，我们和客户的工程师正在努力弥补这一缺口。我们有机会和可能赶上。但是如果在接下来的几周，几个月内进一步延迟，那么您可能不得不重新考虑发布的时间，这仍然是可能的。”





该报道称，新 iPhone 的试装通常在 6 月初开始，然后在 8 月开始批量生产。因此，如果新冠限制开始放宽，那么苹果还有数月的追赶时间。





但是，由于存在数百家 iPhone 组件供应商，除了富士康之外，苹果如果想要准时发布新机的话，也需要“祈祷”其它供应商能够准时供货。





在新冠到来之前，有传言称苹果计划在秋季推出四款配备 OLED 屏幕和 5G 支持的高端“iPhone 12”机型，包括一款 5.4 英寸机型，两款 6.1 英寸机型和一款 6.7 英寸机型。 跟随新 iPad Pro 的脚步，预计部分或所有型号都将配备用于增强现实的 LiDAR 扫描仪。