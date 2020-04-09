愚人节直播“首秀”，到底“愚”了谁？

『从“998，真的只要998！”到“OMG！买它买它！”，“快拿起电话订购吧！”到“拍下立减快抢吧！”』大家为什么调侃着落后的电视购物，却一窝蜂涌进主播间？





随着自媒体平台的发展，直播行业也日渐蓬勃。可能你对淘宝一姐薇娅、淘宝一哥李佳琦不感兴趣，但是直播带货已经成为了2020年的新风口。





根据《2019抖音数据报告》，抖音日活跃用户数量超过4亿。到了今天，没有人会怀疑抖音的流量和转化率。但是在“直播带货”的市场方面，抖音却远不如淘宝、快手两个平台。









2020年4月1号晚上8点，“初代网红”罗永浩在抖音准时上线，开始了他的直播首秀。本次直播时长3小时，带货清单共计22项，产品大致可以分为“食品饮料”、“数码家电”、“居家用品”三个品类。





直播前罗永浩多次表示“直播基本不赚钱，就是交个朋友”，让人不禁想起了2年前的锤子坚果PRO2s发布会上老罗说的“做手机不挣钱，只是交个朋友”这句话。不知道当年买了坚果PRO2s的锤粉们有没有感受到老罗的“爱”呢？









作为“行业明灯”的老罗，创业史可以说是一个“传奇失败史”。一手创办的锤子科技，拖欠银行贷款、供应商货款达6亿元，公司也被列入失信名单。离开锤子科技后，加入小野科技公司转身进入电子烟行业。小野电子烟限量发售的首日，遇上了“史上最严电子烟禁令”，直接“宣告”电子烟创业失败。所以本次老罗直播之前，不少网友表示“希望直播带货业挺住”，不知道他的表现如何呢？





数据显示，在直播的3小时内，支付交易总额超过1.1亿元，累计观看人数超4800w，罗永浩直播创下了抖音直播带货的新纪录。（带货一哥？抖音带货一哥！）









说到“幽默”，没有人比老罗更“幽默”。但这次想要看“初代网红”罗永浩直播表演“相声”、“脱口秀”的朋友可能要失望了。

虽然坚果手机销量一般，但是由老罗主持的坚果手机发布会门票却被黄牛炒的“一票难求”。这次3小时的直播，老罗的表现严重脱离自己的水平。既没有妙语连珠，节奏也直接垮掉，还把来自“极米”的投影仪说成“坚果”，对选品了解也不充分。不过还好，“初代网红”的名号和抖音预热宣传实打实带来的流量保证了首秀的大爆。









老罗直播带的货，例如米家系列商品“小米巨能写”10支9.9元还包邮、“米家充气宝”189元、“Yeelight台灯Pro”等，的确很难再找到更低的价格了。这也充分说明了小米和老罗的合作非常密切，加上老罗近期多次在微博转发小米相关资讯，就是明天老罗宣布加入小米也不会让人觉得奇怪。









同时，老罗和抖音带来的巨大流量，也让“某东”、“张大妈”、“某DD”赚足了眼球。在各大购物平台搜索“老罗”会有多半会有惊喜。









你可能“血赚”，但是商家一定不亏。老罗说的“直播基本不赚钱，就是交个朋友”，交的是普通消费者和观众吗？不是，是和各大厂商交朋友。





首场直播有抖音扶持的3亿曝光度，根据网络曝光的价目列表如下：坑位费60w，标品坑位费30w。加上6000w的抖音签约费，让罗老师的身价跃升至直播界第一梯队，淘宝一姐薇娅，淘宝一哥李佳琦都难以媲美。但是罗老师有这么大的能量带货吗？相信没有。





但是这个价格值吗？值得，太值了。上架展品可以享受到3亿曝光度带来的4800w观看量，60w真的不值一提。









薇娅做主播前是女装销售， 李佳琦是美妆导购出身。他们对自己的粉丝群体、产品属性的了解非常透彻。不同于电视购物的“一次性买卖”，主播带货做的是粉丝生意，选品失误、产品质量存在问题，都会给主播带来严重的信誉影响。淘宝一哥就吃了某品牌不粘锅的亏，所以选对产品是重中之重。





如果老罗想要加入直播卖货的行列，希望他能认真打造自己的体验团队，分析核心卖点。而不是“毫无热情”、“草草了事”应付观众。





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