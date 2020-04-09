老罗「带货直播」首战告捷，你捧场了吗？

MarcusKei 发表于: 04-02 12:57:52
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啥都没买的我。

昨晚，老罗在抖音平台上化身为「带货主播」，两个小时的直播里总共出现了 23 款涵盖美食、日用、数码等产品，其中最便宜的和最贵的产品都来自小米，分别是售价 9 块 9 的十只装小米的巨能写中性笔和售价 4999 元的小米 10 Pro。


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从数据来看，累计观看超 4800 万人次、粉丝数破 700 万、超 1 亿销售流水和 2000 万的收入等数字都是老罗带货首秀战绩喜人最好的证据。但这些成绩的背后受到「首秀」光环的影响有多大，可能得等到老罗开启第二、第三场直播之后才能见分晓。


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如果你看过昨晚的直播，老罗的表现只能用差强人意来形容，节奏慢、念错品牌、不熟悉产品等都是这次直播中暴露出来的问题，例如在介绍极米投影仪的过程中，老罗就错口将极米念成了坚果；在介绍欧莱雅洁面套装时甚至抛出了「完全讲不了的东西」这种撂挑子的话。


其次，产品的价格也将是老罗之后直播的看点，毕竟价格作为带货直播最关键的因素，直接决定着一个直播间的竞争力。


从昨晚的直播来看，在老罗直播间出现的大部分产品都很难称得上「全网最低」，国内的比价平台甚至在老罗直播期间同步上线了这些产品售价更低的购买平台，并逐一打上了「低过老罗」的标签，例如老罗直播间中出现的售价 4999 元（与小米官网同价）的小米 10 Pro，唯一的优惠是直播期间下单额外赠送无线充电器，但在拼多多平台上同款的价格为 4740 元，比直播间便宜了 200 多块，类似的例子还有安慕希酸奶、极米投影仪等。


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如果之后没有改进的话，在失去了「首秀」的光环之后，老罗的带货直播之路将面临更大的挑战。毕竟抛去绝大部分老罗粉丝的「捧场」，以昨晚的直播节奏和选品来看，之后能吸引多少路人冲动消费就不得而知了。


那么问题来了，昨晚的老罗带货首秀，你捧场了吗？



编辑于 2020-04-02 13:07:27

老罗带货直播首秀，你捧场了吗？
截止时间： 2020-04-09 00:00:00 最多选项： 3个
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isycool
沙发
没有！我手机里连抖音都没有。
7小时前
来自 威锋网页版
bySpeedMAX
板凳

我下载抖音是为了看老八恰奥力给的，其余的沙壁我看都不看，一弹出一误触我直接杀后台退出应用，然后再重新打开，就怕沙壁行为污染我眼睛👀

7小时前
来自 iPhone 8
CVlsc
地板
嘿嘿
7小时前
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shaoruoyan
4 楼

我感觉你有点黑老罗，便宜的联想充电器，只卖79确实比别的网站便宜的多

6小时前
来自 iPhone XS Max
鑫动加速
5 楼

这和那些脑残粉丝差不多，各大电商厂商网店一样的价格为什么要去他那里买

6小时前
来自 iPhone X
堕落水秀才
6 楼

锤子？

6小时前
来自 iPhone X
青给猫儿
7 楼
这不是锤子手机那个什么吗
6小时前
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traboo
8 楼

想起锤子手机刚发布的时候，真讨厌油腻烂痞子中年大叔

6小时前
来自 iPhone XS Max
cybersun
9 楼
别闹了，这种人听了名字就得绕道走
6小时前
来自 威锋网页版
aussino
10 楼

看了有点心酸，老罗不容易，屡败屡战！

6小时前
来自 iPhone 8 Plus
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