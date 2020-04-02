iOS 14曝光新功能：iCloud钥匙串升级

外媒 9to5Mac 已经了解到，苹果正在努力改进 iOS 上的 iCloud 钥匙串密码管理功能，它将会集成两步验证等高级功能。和之前一样，目前所描述的这些新功能都是基于 iOS 14 的早期版本。

iOS 和 macOS 都具有称为 iCloud 钥匙串的功能，该功能负责存储用户的所有密码和信用卡。但是，与 1Password 和 LastPass 等竞品相比，它缺少一些重要功能。不过相信 iOS 14 可能很快会改变这种情况。





9to5Mac 现在已经发现，表明苹果正在测试 iOS 14 上 iCloud 钥匙串的一些重大功能。例如在用户重新使用相同密码时提醒，出于安全原因，他们可以避免在多个站点上使用相同的密码。





有趣的是，基于 iOS 14 代码，苹果可能使用两步验证来验证密码。这意味着您可以登录兼容的网站，而无需仅使用 iCloud 钥匙串，无需 SMS，电子邮件或其它不太安全的方法。





1Password 和其它类似应用的订阅需要付款，而苹果可以通过 iCloud 钥匙串升级吸引更多用户，因为该服务对拥有苹果设备的用户应该是免费的。