iOS 14曝光新功能：iCloud钥匙串升级

乔纳森森森 发表于: 04-02 11:22:37
来自 威锋网页版
6656
38
只看作者
升级后会变得更方便更安全。

外媒 9to5Mac 已经了解到，苹果正在努力改进 iOS 上的 iCloud 钥匙串密码管理功能，它将会集成两步验证等高级功能。和之前一样，目前所描述的这些新功能都是基于 iOS 14 的早期版本。

imageiOS 和 macOS 都具有称为 iCloud 钥匙串的功能，该功能负责存储用户的所有密码和信用卡。但是，与 1Password 和 LastPass 等竞品相比，它缺少一些重要功能。不过相信 iOS 14 可能很快会改变这种情况。


9to5Mac 现在已经发现，表明苹果正在测试 iOS 14 上 iCloud 钥匙串的一些重大功能。例如在用户重新使用相同密码时提醒，出于安全原因，他们可以避免在多个站点上使用相同的密码。


有趣的是，基于 iOS 14 代码，苹果可能使用两步验证来验证密码。这意味着您可以登录兼容的网站，而无需仅使用 iCloud 钥匙串，无需 SMS，电子邮件或其它不太安全的方法。


1Password 和其它类似应用的订阅需要付款，而苹果可以通过 iCloud 钥匙串升级吸引更多用户，因为该服务对拥有苹果设备的用户应该是免费的。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(38)
只看作者
正序查看 倒序查看
夏夜耳语
沙发

……有几个会开iCloud，反正我是7 8年都没开过

8小时前
来自 iPhone 7
查看24条回复
暴打你狗头
板凳
app和插件是Apple学习的榜样
8小时前
来自 威锋网页版
手机锋友pj1z8mg
地板
引用 @夏夜耳语 的回复

……有几个会开iCloud，反正我是7 8年都没开过

就你不开吧……

8小时前
来自 iPhone 7
sue_s
4 楼
引用 @夏夜耳语 的回复

……有几个会开iCloud，反正我是7 8年都没开过

恰恰相反，基本上都开了

8小时前
来自 iPhone 8 Plus
zhenglingqi
5 楼
iCloud从有 就没关过
8小时前
来自 威锋网页版
手机锋友l8tr25q
6 楼
引用 @夏夜耳语 的回复

……有几个会开iCloud，反正我是7 8年都没开过

……有几个会不开iCloud

8小时前
来自 iPhone X
陈树不是陈述_
7 楼
引用 @夏夜耳语 的回复

……有几个会开iCloud，反正我是7 8年都没开过

必须开iCloud

8小时前
来自 iPhone 11 Pro
赵小子
8 楼
引用 @夏夜耳语 的回复

……有几个会开iCloud，反正我是7 8年都没开过

就你不开吧，字符串密码还是很香的。

8小时前
来自 iPhone XR
smwap
9 楼
引用 @夏夜耳语 的回复

……有几个会开iCloud，反正我是7 8年都没开过

都开了

8小时前
来自 iPhone 11
zerotwo02
10 楼

登陆的时候，自动填写挺好用的。

8小时前
来自 iPhone XR
首页 1234 尾页 / 4 页