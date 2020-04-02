早高FENG：魅族17搭载骁龙865/iOS最新系统导致视频会话出问题

▎魅族 17 也将搭载骁龙 865





除了一加的旗舰之外，接下来还有哪款国产手机会搭载骁龙 865 处理器？答案是魅族 17。今天魅族 17 获得 3C 认证（型号为 M081Q、M081M）。认证信息显示，魅族 17 配备的充电器型号为 UP1030，支持 30W 快充。该机搭载高通骁龙865旗舰平台，预计会配备 LPDDR5内存及 UFS 3.0 闪存，而且会支持 Wi-Fi 6。





▎iOS 13.4 或导致 FaceTime 出问题





苹果之前推出了 iOS 13.4 更新，除了带来一系列的新功能之外，似乎也出现了一些 Bug。据外媒以及部分用户反映，iPhone 和 iPad 的 iOS 13.4 更新导致 FaceTime 音频和视频通话出现了问题，具体表现为无法和运行旧系统的设备进行连接。这个问题似乎也影响了最新版本的 macOS 10.15.4。





▎Bing 引擎启用新图标





不知道你对微软的搜索引擎 Bing 是否熟悉，今天微软悄然上线测试了 Bing 搜索引擎的新图标，看起来更平滑、更统一。这是自 2013 年以来 Bing 图标的首次重大调整，在 2016 年的调整中只是对细节进行了优化并更改了颜色。启用的新图标更符合 Fluent Design 的设计风格，和其他应用图标保持统一性。





▎喜茶推新品牌





近日茶饮品牌喜茶推出了新品牌“喜小茶”，第一家店开在深圳福田区华强北。产品方面，喜小茶主推产品为奶茶、咖啡、果茶、冰淇淋、纯茶 5 个大类。4 款招牌产品为“大满贯”系列，添加仙草、豆花、芋圆等丰富小料。喜小茶的售价定在 8 至 16 元的区间，相当于喜茶价格的一半。



